Абитуриенты со знаком ГТО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы Прикамья

14:17 | 15.07.2019

10 высших учебных заведения Пермского края в 2019 году добавят абитуриентам баллы за сдачу ГТО. По информации регионального оператора ГТО, абитуриенты могут рассчитывать на 1-5 дополнительных баллов на вступительных экзаменах, если предъявят знак ГТО.



К акции присоединились:

1.Чайковский государственный институт физической культуры – 5 баллов.

2. Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — до 5 баллов.

3. Пермская государственная фармацевтическая академия – 2 балла.

4. Пермский государственный национальный исследовательский университет – 1 балл.

5. Пермский национальный исследовательский политехнический университет – 1 балл.

6. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет – 1 балл.

7. Пермский государственный институт культуры – 1 балл.

8. Пермская государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова – 1 балл.

9. Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера – 1 балл.

10. Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации – 1 балл.



Если вы выполнили нормативы ГТО, но еще не получили свой знак, Региональный оператор ВФСК ГТО подготовит выписку из базы, которую необходимо предоставить в приемную комиссию вуза.



Дополнительную информацию можно узнать в отделе Регионального оператора ВФСК ГТО в Пермском крае, ул. Сибирская, 55 (Колледж олимпийского резерва Пермского края) или по тел. +7 (342) 244-10-85.