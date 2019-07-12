Пермь: новости дня
14:17 | 15.07.2019
Абитуриенты со знаком ГТО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы Прикамья
К акции присоединились:
1.Чайковский государственный институт физической культуры – 5 баллов.
2. Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — до 5 баллов.
3. Пермская государственная фармацевтическая академия – 2 балла.
4. Пермский государственный национальный исследовательский университет – 1 балл.
5. Пермский национальный исследовательский политехнический университет – 1 балл.
6. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет – 1 балл.
7. Пермский государственный институт культуры – 1 балл.
8. Пермская государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова – 1 балл.
9. Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера – 1 балл.
10. Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации – 1 балл.
Если вы выполнили нормативы ГТО, но еще не получили свой знак, Региональный оператор ВФСК ГТО подготовит выписку из базы, которую необходимо предоставить в приемную комиссию вуза.
Дополнительную информацию можно узнать в отделе Регионального оператора ВФСК ГТО в Пермском крае, ул. Сибирская, 55 (Колледж олимпийского резерва Пермского края) или по тел. +7 (342) 244-10-85.
© «Вечерние Ведомости»
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