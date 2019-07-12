Пермский аэропорт опровергает отмену рейсов на Кипр

13:27 | 15.07.2019

Аэропорт «Пермь» сообщает: полетная программа из Перми на Кипр не поменялась.



14 июля в пермских СМИ вышло некорректное сообщение о сокращении числа рейсов на Кипр до одного раза в неделю. Международный аэропорт «Пермь» поясняет, что полетная программа из Большого Савино в Ларнаку (Кипр) остается прежней – два раза в неделю.



Осуществляет рейсы авиакомпания «Россия» (ГК «Аэрофлот»), вылеты в Ларнаку выполняются два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Это расписание будет действовать до 26 октября. Загрузка рейсов в этом направлении на данный момент полная.