Пермские трамваи «расскажут» о своей истории

13:16 | 15.07.2019

В пермских трамваях стартовала акция «От Молотова до Перми», приуроченная к 90-летнему юбилею открытия трамвайного движения в Перми.



Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», жителям и гостям города расскажут об истории трамвая с помощью коротких аудиозаписей. Они будут звучать на всех трамвайных маршрутах с 15 июля до конца октября 2019 года. Факты будут привязаны к определенным остановкам. На каждом маршруте будет озвучено два-три интересных события из истории трамвайного движения.



Во время прохождения акции пермяки и гости города узнают, например, о том, когда в рейс отправился первый пермский трамвай, где проходил первый маршрут и почему одну из моделей трамвая, курсирующую по улицам Перми, в народе прозвали «Морковкой».



Также будут озвучены факты из истории трамвайного движения в других городах страны. Пассажиры узнают, где трамвай курсировал по льду замершей реки, какой вид транспорта послужил прототипом первого трамвайного вагона, услышат название самого маленького города с организованным трамвайным движением.



Напомним, 7 ноября 2019 года пермский трамвай отметит свой 90-летний юбилей. В честь этого МУП «Пермгорэлектротранс» запланировало ряд праздничных мероприятий, приуроченных к круглой дате. Например, в августе в одном из пермских депо дети города смогут разрисовать трамвай. Впоследствии ярко оформленный вагон будет курсировать по улицам города. Также в сентябре пройдет конкурс детского рисунка. Творческие работы будут размещены в салонах подвижного состава.