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Пермь: новости дня


02:23 | 14.07.2019

Движение транспорта по обходу Чусового откроют в ноябре этого года

Глава Пермского края Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Чусовской муниципальный район ознакомился с ходом работ на стратегическом дорожном объекте – обходе Чусового. Строящаяся дорога важна для жителей Чусового и транзитного транспорта, она направляет автомобильный поток мимо центра муниципального образования и сокращает путь в Ханты-Мансийский автономный округ почти на 500 км.

Губернатору доложили о степени готовности объекта. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, сейчас завершается переустройство коммуникаций и начата укладка асфальта. «В связи с оползнем, случившемся в 2018 году, нами было изменено проектное решение, получено положительное заключение Госэкспертизы, теперь мы работаем в соответствии с новым проектом», – пояснил Николай Уханов. Для обеспечения безопасности движения транспорта в проект включены дополнительные работы по укреплению склона.

Губернатор дал поручение региональному минтрансу при условии увеличения объема работ завершить строительство и ввести дорожный объект в эксплуатацию, как и планировалось ранее, в ноябре 2019 года.

Включение допработ на объекте повлекло удорожание строительных работ. Это было учтено в поправках в бюджет региона, которые приняты в феврале этого года. Оно составило 261,5 млн рублей. Кроме того, по словам министра транспорта Прикамья Николая Уханова, изначально проектом не было предусмотрено освещение обхода. Сейчас система освещения уже включена в проект. Губернатор Прикамья подчеркнул, что освещение – важная составляющая безопасного дорожного движения. Также он отметил, что из-за особенностей рельефа на обходе нестабильная мобильная связь и интернет. «Посмотрите сразу, как дорога покрыта мобильной сетью, чтобы по дороге сотовый был в зоне действия операторов и интернет хорошо ловил», – дал поручение губернатор.

Отметим, общая стоимость строительства обхода Чусового составит 2,77 млрд рублей, из них 838,8 млн рублей из федерального бюджета. Всего на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в 2019 году планируется направить 16,3 млрд рублей. Из них 11,2 млрд рублей – на региональные дороги. Среди наиболее крупных дорожных объектов, завершение строительства которых планируется в этом году, – обход п. Куеда и завершение «спрямления» шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино.

© «Вечерние Ведомости»

 


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