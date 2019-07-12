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02:23 | 14.07.2019
Движение транспорта по обходу Чусового откроют в ноябре этого года
Губернатору доложили о степени готовности объекта. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, сейчас завершается переустройство коммуникаций и начата укладка асфальта. «В связи с оползнем, случившемся в 2018 году, нами было изменено проектное решение, получено положительное заключение Госэкспертизы, теперь мы работаем в соответствии с новым проектом», – пояснил Николай Уханов. Для обеспечения безопасности движения транспорта в проект включены дополнительные работы по укреплению склона.
Губернатор дал поручение региональному минтрансу при условии увеличения объема работ завершить строительство и ввести дорожный объект в эксплуатацию, как и планировалось ранее, в ноябре 2019 года.
Включение допработ на объекте повлекло удорожание строительных работ. Это было учтено в поправках в бюджет региона, которые приняты в феврале этого года. Оно составило 261,5 млн рублей. Кроме того, по словам министра транспорта Прикамья Николая Уханова, изначально проектом не было предусмотрено освещение обхода. Сейчас система освещения уже включена в проект. Губернатор Прикамья подчеркнул, что освещение – важная составляющая безопасного дорожного движения. Также он отметил, что из-за особенностей рельефа на обходе нестабильная мобильная связь и интернет. «Посмотрите сразу, как дорога покрыта мобильной сетью, чтобы по дороге сотовый был в зоне действия операторов и интернет хорошо ловил», – дал поручение губернатор.
Отметим, общая стоимость строительства обхода Чусового составит 2,77 млрд рублей, из них 838,8 млн рублей из федерального бюджета. Всего на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в 2019 году планируется направить 16,3 млрд рублей. Из них 11,2 млрд рублей – на региональные дороги. Среди наиболее крупных дорожных объектов, завершение строительства которых планируется в этом году, – обход п. Куеда и завершение «спрямления» шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино.
© «Вечерние Ведомости»
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