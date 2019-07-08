В пермском кванториуме «Фотоника» запустили проект «ТехноДЕДство»

14:46 | 12.07.2019

Проект, который помогает сделать семейный досуг разнообразнее, является победителем городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».



Понять, что круг интересов ребенка не ограничивается гаджетами, а отдых с бабушкой и дедушкой не сводится к поездкам на дачу, смогли участники первых мастер-классов проекта «ТехноДЕДство». Это серия образовательных мастер-классов педагогов детского технопарка «Кванториум Фотоника» для представителей старшего поколения и внуков, в рамках которых им предстоит совершить собственные научные открытия и просто отлично провести время.



Участниками проекта могут стать люди в возрасте от 50 лет, проживающие на территории Перми и края, и молодые люди в возрасте от 6 до 14 лет (школьники Перми и Пермского края) и их родители.



В июне прошло 10 мастер-классов по 5 направлениям обучения детского технопарка. Вместе с бабушками и дедушками ребята пекли техно-булки, управляли автомобилем на водородном топливе и играли в робототехнический футбол.