В пермском парке им. Чехова пройдет читка современной пьесы

19:16 | 11.07.2019

14 июля в 17:00 в рамках фестиваля авторских театров в парке им. Чехова (улица Репина, 20) зрители познакомятся с творческим коллективом театра «Никакой театр». Актеры представят читку пьесы «Бог ездит на велосипеде», которая станет премьерой в новом театральном сезоне.



Читка пьесы – это, с одной стороны, своеобразная форма знакомства с текстом именно в том виде, как его написал драматург, с другой стороны, это и особый художественный прием, который позволяет увидеть героев такими, какие они есть, без режиссерского вмешательства.



По словам организаторов, пьеса Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной «Бог ездит на велосипеде» – о сложном периоде взросления, когда каждое событие воспринимается остро и, безусловно, касается твоей личности, и в этот период подростков одолевает бесчисленное количество вопросов: как устроена эта жизнь, что в ней имеет ценность, всегда ли правы родители. Герои встают на путь становления личности, где так много возможностей и заманчивых предложений, но так мало человечности и искреннего понимания.



Театр-студия «Никакой театр» – это творческий коллектив студентов, увлечённых театральной деятельностью. Коллектив был создан в 2015 году действующим художественным руководителем Ильей Ляминым. За четыре года ребята выступили уже на многих площадках города, в их репертуаре 11 интересных и непростых спектаклей.



После читки актеры «Никакого театра» проведут театральный мастер-класс для зрителей, а самые активные получат пригласительные на спектакли театра.



Мероприятие пройдет в рамках фестиваля авторских театров благодаря победе в конкурсе социально значимых проектов «Город – это мы».