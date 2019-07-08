13-14 июля в Перми будет перекрыт перекресток Революции с Компросом

18:04 | 11.07.2019

Необходимость полного перекрытия для устройства сетей газоснабжения обусловлена тем, что технологически сделать прокладку коммуникаций на всю длину с перерывом нельзя. Для транспорта будет обеспечен правый поворот с улицы Революции на Комсомольский проспект.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», перекресток Комсомольского проспекта с улицей Революции закрывается в ночь на 13 июля. Все необходимые работы планируется провести в субботу и воскресенье, и в ночь на понедельник, 15 июля, движение будет восстановлено.



- Сейчас перекресток закрыт на две трети, то есть полностью закрыто движение на Компросе по четной стороне и на половине по нечетной стороне для пропуска движения по направлению вверх. На два ближайших выходных дня движение будет закрыто полностью, поскольку прокладку систем газоснабжения невозможно сделать с разрывом сетей, по-другому провести газопровод через перекресток не получится, - отметил главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.



В связи с перекрытием перекрестка на эти выходные будет изменено движение общественного транспорта.



Автобусный маршрут №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный» в направлении от Комсомольской площади будет следовать в объезд по улицам Белинского, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования. В обратном направлении по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Сибирской, 1-й Красноармейской, Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования.



Автобусный маршрут №13 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» в направлении от Комсомольской площади будет следовать в объезд по улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской, Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении по улицам Пушкина, Сибирской, Белинского, площадь Карла Маркса, Чернышевского далее по маршруту следования.



Автобусный маршрут №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» в направлении от Комсомольской площади пойдет в объезд по улицам Белинского, Сибирской, Краснова, Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования. В обратном направлении по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Сибирской, 1-й Красноармейской, Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования.



Автобусный маршрут №60 «ДДК им. Кирова – улица Попова – Комсомольская площадь» будет укорочен до Октябрьской площади.



Автобусный маршрут №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» в направлении от Комсомольской площади будет идти в объезд по улицам Белинского, Сибирской, Пушкина, далее по маршруту следования. В направлении Комсомольской площади он пойдет по улицам Пушкина, Сибирской, 1-й Красноармейской, Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования.



Автобусный маршрут №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении от Комсомольской площади будет курсировать в объезд по улицам Белинского, Сибирской, Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении по улицам Пушкина, Сибирской, 1-й Красноармейской, Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования.



Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и выбирать маршрут следования заранее. Актуальное расписание и движение общественного транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.map.gortransperm.ru/.



В МКУ «Пермблагоустройство» сообщили, что сейчас на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта выполняются работы по переустройству сетей связи, наружного освещения, системы автоматического управления дорожным движением. Завершаются работы по подключению сети водопровода.



Напомним, что ранее был завершен этап работ на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта. В результате были переустроены сети водопровода, канализации, теплоснабжения и других коммуникаций. В настоящий момент продолжаются работы по устройству слоев дорожной одежды и трамвайных путей на участке от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта.