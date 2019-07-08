В call-центре Перми прямую линию провел Дмитрий Малютин

17:57 | 11.07.2019

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы принял 9 звонков, 6 вопросов взято на контроль. Основные темы: благоустройство автомобильных дорог и улиц, вывоз строительного мусора, выполнение УК своих обязательств.



Жительница Орджоникидзевского района просила ускорить расселение аварийного дома на ул. Ракитной, 36. По словам женщины, жить в нем невозможно, половина жильцов съехали, а оставшиеся три квартиры планируется расселить только к 2025 году. Дмитрий Малютин пояснил, что депутатский запрос направлен главе города Перми и в скором времени ответ будет предоставлен.



Жительница Свердловского района рассказала, что с контейнерной площадки на ул. Льва Шатрова, 22 не убирают строительный мусор, хотя из контейнеров отходы вывозятся регулярно. Дмитрий Малютин ответил, что разберется в ситуации, и взял вопрос на личный контроль.



Жительница нового дома на ул. Веры Засулич, 42а обратилась к депутату с просьбой помочь установить ограждение и детскую площадку. Гражданка переживает за безопасность детей, в доме много молодых семей. Дмитрий Малютин рассказал о депутатской программе развития микрорайонов и разъяснил, что нужно провести собрание жителей дома, проголосовать за установку ограждения и собрать необходимые документы.



Жительница Индустриального района сообщила о работе шиномонтажной мастерской и магазина по продаже шин в жилом доме и о контейнерной площадке рядом с домом по ул. Свиязева, 26а, находящейся в ненормативном состоянии. Также гражданка интересовалась, когда будет установлена ливневая канализация на ул. Чердынской. Жильцы обращались в районную администрацию, но никаких действий не предпринималось. Дмитрий Малютин ответил, что проинформирует своего коллегу – депутата по 7-му избирательному округу Василия Кузнецова. Другая жительница района выразила сомнения по поводу качества укладки асфальта во дворе дома на ул. 9 Мая, 27. Женщина считает, что слой асфальта слишком тонкий, он может развалиться и попросила проверить качество работ. Дмитрий Малютин уверил, что дороги проходят тщательную проверку дорожной лабораторией и в случае ненадлежащего исполнения подрядчик обязан устранить нарушения за свой счет. Также депутат сообщил, что в этом году в округе будет заасфальтировано 15 дворов и установлено 7 детских площадок.



Житель Индустриального района пожаловался на неисполнение управляющей компанией обязательств. Мужчина рассказал, что обнаружил на стенах своей квартиры грибок и сообщил об этом директору УК, однако на его жалобы не реагируют. Дмитрий Малютин сказал, что встретится с руководителем организации. Другой житель района выразил благодарность депутату за приведение в порядок тротуара на остановке «Ипподром».