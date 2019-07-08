Советнику бывшего пермского мэра угрожают сломать ноги

20:18 | 10.07.2019

Николай Решетников — бывший советник экс-мэра Перми Игоря Сапко обратился в полицию из-за угроз в анонимном телеграм-канале.



Как пояснил г-н Решетников заявление в полицию он написал после публикации 9 июля в анонимном канале СНГ, в котором в частности сказано: «Да и сложно ходить на работу сломанными ногами».



- Моему каналу «неПолитов» полтора месяца, за это время у меня появилось более 700 подписчиков. Открыто критикую власть, поэтому многим из этой власти это очень не нравится. В своём заявлении я обозначил круг лиц, которые могут иметь отношение к публикации. Считаю категорически недопустимыми угрозы физической расправы! Следующим шагом они могут начать реально ломать ноги. Сомнений, что полиция внимательно подойдёт к рассмотрению моего заявления у меня нет.