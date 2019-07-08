Пермь: новости дня
20:12 | 10.07.2019
Руководитель Росавиации поручил ускорить реконструкцию перрона для установки телетрапов в аэропорту Пермь
Участники совещания ознакомились с ходом строительных работ на территории аэропорта. Сейчас там ведется реконструкция рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Как только строительство будет завершено, в аэропорту смогут установить уже прибывшие в Большое Савино пять телетрапов ThyssenKrupp. Это, в свою очередь, позволит пассажирам попадать из зала ожидания аэропорта в самолет по теплому переходу – «рукаву».
Сейчас строительные работы ведутся с опозданием в полтора месяца. Губернатор Прикамья Максим Решетников попросил подрядчиков пояснить, как они собираются наращивать темпы строительства.
Как отметил руководитель Пермской дирекции АО «Стройтрансгаз» Алексей Романов, отставание связано с изменением проектного решения, а также с непредсказуемыми погодными условиями. В частности, потребовалось провести работы по высушиванию почвы для заливки бетона. «Сейчас вскрыта рулежная дорожка, аванперрон и перрон для стоянки трех самолетов. На данный момент идет ощебенение, подготовлено основание в соответствии с измененным проектом. Завозится щебень, это под бетон. Затем будет залито два слоя бетона. Наша задача – в этом году завершить рулежную дорожку, аванперрон и стоянку на три самолета, выйти на рулежную дорожку, где стоят вертолеты, и подготовить площадку для монтажа телетрапов. К ноябрю 2019 года мы планируем завершить все работы», – пояснил представитель компании-подрядчика. Установка телетрапов начнется уже в сентябре этого года и будет вестись параллельно со строительными работами.
По итогам совещания глава Росавиации Александр Нерадько обратил внимание подрядчиков на необходимость ускорить реконструкцию рулежной дорожки, аванперрона и перрона. Глава Прикамья Максим Решетников, в свою очередь, дал поручение региональным министерству транспорта и министерству строительства взять ход реконструкции под строгий контроль и совместно с Администрацией гражданских аэропортов (аэродромов) регулярно проводить совещания по этапам реализации проекта. «Собирайтесь по нескольку раз в неделю вместе со строителями и отслеживайте, чтобы работа велась строго по срокам, установленным в контракте», – подчеркнул глава Прикамья.
Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино началась в апреле прошлого года. На ее реализацию направлено 5,5 млрд рублей, в том числе 413 млн из краевого бюджета.
Власти Прикамья уделяют развитию аэропорта особое внимание. В частности, в конце 2017 года начал функционировать новый терминал. В 2019 году планируется осуществлять авиарейсы по 42 направлениям – 25 внутренним и 17 международным. В зависимости от сезонности конкретное количество авианаправлений будет меняться. Пропускная способность нового терминала составляет 904 пассажира в час.
Кроме того, в новом терминале созданы все необходимые условия для удобства пассажиров. В частности, в аэропорту функционирует комната матери и ребенка, где могут дожидаться своего рейса семьи с детьми до 12 лет; работает медицинский пункт с современным оборудованием, который за полтора года работы оказал медицинские услуги 2,2 тыс. человек. В медпункте также могут пройти обследование перед полетом маломобильные пассажиры и дождаться своего рейса в специально оборудованной для этого комнате.
© «Вечерние Ведомости»
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