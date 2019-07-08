До конца года в Лысьве расселят 531 человека из аварийного жилья

19:15 | 10.07.2019

Из бюджета Пермского края выделено 80 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья, которому грозит обрушение. Благодаря этим средствам в 2019 году в городе удастся расселить два аварийных дома, в которых проживают 183 человека. Соответствующее решение принято 10 июля на заседании правительства Пермского края.



Также в Лысьве предполагается расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и в рамках региональной программы по расселению и ликвидации аварийного жилья. В общей сложности в этом году на территории Лысьвы расселят 7 аварийных домов, в которых проживают 531 человек. На эти предусмотрено 150 млн рублей из федерального и краевого источников.



Первый заместитель председателя правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин отметил, что в прошлом году программа ликвидации аварийного жилья, находящегося в состоянии ЧС, успешно действовала. «За 2018 год мы расселили 8 аварийных домов, которым грозило обрушение, в 4 территориях: Лысьве, Соликамске, Кунгуре и Верещагинском городском поселении. В этом году на эти цели дополнительно выделено еще 53 млн рублей», – пояснил Михаил Сюткин.



Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году Пермский край получил от Фонда содействия развитию ЖКХ 1,7 млрд рублей. Выделенные средства позволят расселить в 2019 году в регионе 55 тыс. кв. м ветхого жилья. Также в Пермском крае продолжает действовать и краевая адресная программа, согласно которой до конца года будет ликвидировано 30 тыс. кв. м аварийного фонда. На эти цели из краевого бюджета выделено 1,6 млрд рублей.



Всего с учетом реализации двух программ в 2019 году будет расселено около 90 тыс. кв. м. Известно, что Пермский край сегодня второй в стране по объему общего финансирования программы.