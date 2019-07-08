До 2021 года в Чусовом комплексно реконструируют центральную улицу города

18:57 | 10.07.2019

9 июля в рамках рабочего визита в Чусовской муниципальный район губернатору Пермского края Максиму Решетникову был представлен проект «Чусовские атланты», в рамках которого планируется провести комплексное благоустройство центральной улицы Ленина. В мае этого года стало известно, что проект «Чусовские атланты» стал победителем конкурса Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений. Теперь муниципалитет получит 75 млн рублей из федерального бюджета на его реализацию.



Проект подразумевает комплексную реконструкцию улицы Ленина в едином цветовом и стилистическом исполнении и создание четырех точек притяжения вдоль улицы: станции экомастерства «Дворец металлургов», главной площади «Сердце города», спортивного центра «Станция Пионер» и арт-резиденции молодых предпринимателей «ДК железнодорожников». Также в рамках преобразования главной улицы города будет обустроена смотровая площадка, арт-объекты, зоны отдыха и спортивные зоны, места для велотрека и специальные площади для уличного граффити.



Проект планируется реализовать до 2021 года. По словам главы Чусовского муниципального района Сергея Белова, на реализацию проекта потребуется в общей сложности 170 млн рублей из разных бюджетов, в том числе средства, дополнительно образовавшиеся от эффекта объединения территорий.



По итогам презентации проекта Максим Решетников поручил главе муниципалитета скорее приступать к его реализации. По словам Сергея Белова, в этом году планируется откорректировать и утвердить проект, сама реконструкция улицы Ленина начнется уже в следующем году. Глава Прикамья также отметил, что при реализации проекта особое внимание стоит обратить на провода, которые тянутся вдоль улицы между опорами линий электропередачи: «Посмотрите, чтобы они так не висели. Это некрасиво и небезопасно. По возможности проведите их под землей». Кроме того, Максим Решетников обратил внимание главы муниципалитета на то, что не следует ограничиваться преобразованием одной улицы Ленина, нужно заниматься благоустройством и других улиц, в том числе и в отдаленных территориях.



Представляя проект «Чусовские атланты», глава муниципалитета Сергей Белов также рассказал, что Чусовой стал победителем конкурса «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив с проектом «Чусовой не на час». «12 августа сюда приедут ребята из разных городов и сформируют техническое задание по реализации проекта, направленного на развитие туристической активности. Он нацелен на то, чтобы те, кто приезжает к нам покататься, остались еще на один-два дня, чтобы тем, кто приезжает сюда покататься и провести в городе еще один-два дня, было что посмотреть и куда сходить», – пояснил он.



Проект «Чусовские атланты» был выбран федеральной конкурсной комиссией под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко наряду с 80 другими проектами-победителями. Всего на участие в конкурсе поступило 330 заявок из 77 регионов.



Целью федерального конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств. Участвовать в конкурсе могут малые города с численностью до 100 тыс. жителей.