Власти края предлагают бизнесу раскрыть экспортный потенциал

18:37 | 10.07.2019

Региональное минэкономразвития приглашает компании Пермского края принять участие в бесплатных обучающих семинарах, нацеленных на раскрытие своего экспортного потенциала.



Первый модуль обучающей программы будет посвящен вопросам разработки экспортной стратегии и ее синхронизации с корпоративной стратегией компании. В рамках второго модуля будут раскрыты темы, связанные как с разработкой бизнес-модели и использованием инструментов бизнес-планирования, так и с применением инновационных подходов к бизнес-моделированию и оценке экономической эффективности экспортной бизнес-модели. Также в ходе образовательной программы будет проведен ряд практических занятий, которые позволят сразу же применить полученные знания.



В рамках образовательной программы будет проведено два мастер-класса от экспертов по одному из самых распространенных направлений экспорта – китайскому рынку. С вопросами кросс-культурных различий, правил ведения переговоров и особенностями поиска партнеров слушателей семинара познакомит эксперт по экспорту в КНР Мария Юлдашева. Вопросы маркетинга и логистики на китайском рынке представит эксперт по экспорту Алексей Семенов. Обучение для первой группы семинара пройдет уже 16 и 17 июля. Обучение второй очереди состоится 1-2 августа.



Для участия в образовательной программе необходимо пройти регистрацию. Для этого нужно отправить заявку и контактные данные на адрес электронной почты: RU_ExportRussia@pwc.com (название компании, фамилию и имя участника - возможно участие не более 2 представителей от компании, а также выбрать подходящие даты обучения). Обучение будет проводиться в кванториуме «Фотоника» по адресу: город Пермь, улица 25 Октября, 64.



Напомним, весной этого года в Перми также стартовала консалтингово-образовательная программа Региональный экспортный акселератор. Ее участники с помощью российских и международных кураторов подготовят индивидуальные дорожные карты по выходу на целевые зарубежные рынки. На завершающем этапе акселератора компаниям окажут помощь в поиске партнеров на целевых рынках, содействие в переговорах и сопровождении до стадии экспортного контракта.



Новая консалтингово-образовательная программа – один из важных шагов по развитию экспорта компаний не сырьевого сектора экономики в регионе. Программа подготовлена министерством экономического развития и инвестиций Пермского края в партнерстве международной аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC. Ознакомиться с программой можно по ссылке: https://www.pwc.ru/…/export-accelerator/presentation-upd.pdf. Подать заявку на участие в программе: https://www.pwc.ru/…/ser…/export-accelerator/perm/apply.html.



Майским указом президента Российской Федерации (от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») перед страной была поставлена амбициозная задача по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта России почти в 2 раза (до 250 млрд долларов США) к 2024 г. по сравнению с показателями 2017 года.



На сегодняшний день губернатор Пермского края Максим Решетников возглавляет работу по координации позиции субъектов Российской Федерации в отношении направленных на реализацию Майского указа национальных проектов в сегменте экономика, в том числе проект «Международная кооперация и экспорт».



В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта на основе проведения отбора компаний, подавших заявки на участие в Корпоративных программах повышения конкурентоспособности (один из центральных элементов национального проекта «Международная кооперация и экспорт»). На сегодняшний день запрашиваемая сумма возвратного финансирования по заявкам составляет 1,1 млрд долл. США, что даст прирост экспорта к 2024 году 1,4 млрд долл. США (результаты могут быть скорректированы по итогам проведения отбора). Также для Пермского края НП ставит KPI по росту экспорта услуг до 400 млн долл. США (0,4 млрд долл. США) и росту экспорта продукции АПК до 29 млн долл. США.