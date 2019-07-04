Рядом с пермским зоопарком проведут дератизацию

18:49 | 8.07.2019

Мероприятия по борьбе с грызунами пройдут на территории Ленинского района, площадь объектов составит 14,8 га. Работы по дератизации проведет МКУ «Благоустройство Ленинского района» в несколько этапов до конца октября.



Сюда входит обработка территории набережной реки Камы и в радиусе до 500 метров от границ земельного участка зоопарка по улице Монастырской, 10.



- Зоопарк является местом привлечения грызунов, так как там содержатся животные и есть достаточное количество кормов, то есть зоопарк, с одной стороны, оттягивает грызунов от соседнего жилья. С другой стороны, в периоды размножения грызунов часть их может мигрировать из зоопарка на другие территории, - отмечают специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми.



Напомним, ранее с 20 апреля по 20 мая в Перми проводилась единовременная сплошная дератизация, в которой принимали участие все муниципальные объекты – детские сады, школы, дворцы культуры и другие учреждения, а также производственные объекты и организации города, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы.



Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки.