Пермь: новости дня
18:49 | 8.07.2019
Рядом с пермским зоопарком проведут дератизацию
Сюда входит обработка территории набережной реки Камы и в радиусе до 500 метров от границ земельного участка зоопарка по улице Монастырской, 10.
- Зоопарк является местом привлечения грызунов, так как там содержатся животные и есть достаточное количество кормов, то есть зоопарк, с одной стороны, оттягивает грызунов от соседнего жилья. С другой стороны, в периоды размножения грызунов часть их может мигрировать из зоопарка на другие территории, - отмечают специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
Напомним, ранее с 20 апреля по 20 мая в Перми проводилась единовременная сплошная дератизация, в которой принимали участие все муниципальные объекты – детские сады, школы, дворцы культуры и другие учреждения, а также производственные объекты и организации города, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы.
Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки.
© «Вечерние Ведомости»
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