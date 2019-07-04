Бесконтактная оплата проезда становится все более востребованной у пермяков

18:45 | 8.07.2019

В пилотном проекте участвуют 13 автобусных маршрутов. За 2 месяца работы на них были перевезены 2,5 млн пассажиров.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, при этом наличными средствами проезд оплатили 1,96 млн пассажиров, 97 тысяч транзакций зафиксировано при оплате по банковским картам и электронным устройствам. Пересадка была совершена 96 тысяч раз.



Прирост показателя использования бесконтактной оплаты по сравнению с прошлым месяцем составил 212%.



Использование банковских карт в транспорте позволяет пассажирам самостоятельно выбирать способ оплаты проезда, а также минимизировать вопросы оплаты при отсутствии сдачи. Внедрение этой системы дает ряд преимуществ не только владельцам карт, но и перевозчикам. Транспортные компании имеют возможность снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания, интегрировать при необходимости в единую систему несколько видов оплаты.



Впервые в нашем городе система оплаты проезда бесконтактными банковскими картами, а также электронными устройствами с технологией NFC, поддерживающей бесконтактную оплату любого банка, была презентована в электротранспорте в июле прошлого года МУП «Пермгорэлектротранс». Проект был запущен в тестовом режиме в целях апробации системы. За год количество пассажиров, совершающих оплату безналичным способом, увеличилось в шесть раз. В мае этого года было принято решение внедрить бесконтактную оплату и в автобусах.



Напомним, что в рамках пилотного проекта на линии работают современные брендированные автобусы. Помимо десяти автобусных маршрутов, которые были на старте данного проекта, к нему присоединились автобусные маршруты №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1», №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы» и №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2», которые были запущены для компенсации троллейбусного движения. На этих автобусных маршрутах можно воспользоваться бесплатной пересадкой в течение 40 минут с момента приобретения билета и безналичной оплатой проезда.