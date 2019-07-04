С 1 сентября 400 учеников Соликамска пойдут в обновленную школу

18:41 | 8.07.2019

8 июля во время рабочей поездки в Соликамский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников посетил общеобразовательную школу № 13. Здесь близится к завершению реконструкция основного корпуса. В рамках запланированных работ к двухэтажному зданию сделан пристрой – новое крыло школы, которое позволит увеличить проектную мощность учебного учреждения. Теперь учиться здесь смогут 400 ребят с 1-го по 9-й классы. И все они будут обучаться в первую смену.



Как отметила директор школы Елена Щёткина, в новом крыле разместят пищеблок, отвечающий современным требованиям и оснащенный современным технологическим оборудованием, и четыре дополнительных учебных класса. Кроме того, после реконструкции на территории школы появилось дополнительное место отдыха для детей начальной школы – детская площадка, а также площадки для игры в волейбол и баскетбол и новый межшкольный стадион. «Во время визита в 2018 году губернатор поручил нам предусмотреть искусственное покрытие футбольного поля и прорезиненные беговые дорожки на стадионе. Нам удалось это сделать», – отметила директор и добавила, что открытие нового крыла школы состоится 1 сентября 2019 года.



Осмотрев новый пристрой, учебные кабинеты, прилегающую территорию и межшкольный стадион, глава Прикамья Максим Решетников указал на необходимость установки ограждения баскетбольной площадки, чтобы по время игры мяч не вылетал за ее пределы.



Важно, что после проведения ремонта в здании будут созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья: установят лифт, пандус и специально оборудованный санузел, приведут в соответствие учебные кабинеты, в том числе химии, физики и биологии.



Напомним, всего в период с 2019 по 2021 год в Прикамье будет построено 25 школ, пять из них планируется ввести уже в этом году.