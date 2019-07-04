Чердынский краеведческий музей получит дополнительное финансирование на расширение экспозиции

17:59 | 8.07.2019

8 июля в рамках рабочей поездки в Чердынский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников посетил Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина. Главе региона представили план развития крупнейшего муниципального музея Пермского края.



Основной фонд Чердынского музея насчитывает более 125 тыс. экспонатов. Среди них уникальными признаны медно-бронзовые произведения пермского звериного стиля, собрания иконописи, нумизматики и этнографии. Гордость музейного собрания – коллекция предметов пермского звериного стиля VII-XIII вв., реликвии национального значения — воинские доспехи X-XV вв. и оковы боярина М.Н. Романова начала XVII в. Каждый год музей посещает более 20 тыс. человек. В 2018 году было проведено 994 экскурсии, организовано 52 массовых мероприятия, оформлено более 30 выставок, как стационарных, так и передвижных. При этом, по словам директора музея Александра Мистрюкова, выставлена лишь небольшая часть экспонатов.



Для того чтобы увеличить площади музея, в пользование учреждения культуры было передано еще одно здание (ул. Юргановская, 58). Оно входит в музейный комплекс, соединяясь с основным зданием арочными кирпичными воротами. Таким образом, сейчас у музея четыре здания в Чердыни и филиал в Ныробе, по каждому из них разработан план реставрации.



Губернатор Максим Решетников поручил местным властям и региональному минкульту рассмотреть варианты размещения гостиниц в зданиях Чердыни, являющихся объектами культурного наследия, но не используемых в настоящий момент. По словам министра культуры Вячеслава Торчинского, проект реконструкции может быть включен в нацпроект «Культура» на 2020-2023 годы. Кроме того, глава Прикамья отметил, что в рамках преобразования территории экономия бюджета составит 4,4 млн рублей в год, а с учетом краевой поддержки по программе «рубль на рубль» Чердынский городской округ дополнительно получит 30 млн рублей на три года. Часть этих средств, по словам Максима Решетникова, может быть направлена на восстановительные работы, так как туризм – основой источник доходов территории.



Помимо этого, губернатор поручил главе Чердынского муниципального района сделать площадку для ожидания автобусов, потому что сейчас жителям и гостям территории приходится ожидать автобус на улице.



Напомним, по техническим причинам с 1 по 3 июля Чердынский краеведческий музей не работал. С 4 июля, после проведенного совещания с участием министра культуры Вячеслава Торчинского и министра территориального развития Александра Борисова, музей восстановил работу, но, поскольку было нарушено федеральное требование и не были установлены онлайн-кассы, вход в учреждение культуры был свободным. В субботу начали работать онлайн-кассы в выставочном зале – основном помещении музея, и теперь он работает в обычном режиме: с продажей билетов, экскурсий и сувенирной продукции. В начале недели кассы появятся и в филиалах.



Главе региона доложили о том, как сейчас организована работа музея. По словам министра культуры Вячеслава Торчинского, между музеем и Центром обеспечения деятельности муниципальных учреждений заключен договор, в соответствии с которым на базе центра создано две ставки кассиров и с сотрудниками заключены трудовые договоры.



Музей располагается в шести объектах культурного наследия регионального значения, общая площадь которых составляет 3400 кв. м. Объекты требуют постоянного внимания по приведению в нормативное состояние.