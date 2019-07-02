Пермским землепользователям предстоит согласовать границы своих земельных участков

18:11 | 4.07.2019

С начала июля на всей территории Перми начинается массовое проведение кадастровых работ, которые позволят установить точные границы всех земельных участков в городе.



В департаменте земельных отношений администрации Перми призывают собственников и арендаторов земельных участков ответственно отнестись к проведению данных работ и в случае несогласия с местоположением границ обращаться в специальную комиссию.



В июле начинается активная фаза проведения комплексных кадастровых работ на территории Перми. На улицы города выйдут кадастровые инженеры для проведения геодезической съемки. На основе полученных данных составят карты-планы территорий, где будут обозначены границы всех земельных участков города. Специалисты департамента подчеркивают, что благодаря этой работе в Перми не должно остаться так называемых «белых пятен», когда невозможно определить площадь и границы того или иного участка земли.



Итогом комплексных кадастровых работ должна стать постановка на кадастровый учет всех земельных участков. В этом случае, если землепользователи заранее не позаботились о внесении данных о своем участке в Единый государственный реестр недвижимости, то границы этого участка будут поставлены на кадастровый учет автоматически по результатам проведения комплексных кадастровых работ.



Для урегулирования спорных ситуаций с конца августа начнут работать специальные согласительные комиссии. В их состав войдут специалисты администрации Перми, министерства имущественных отношений Пермского края, Росреестра и ряда других ведомств. Обратиться в комиссию смогут заинтересованные лица, имеющие земельные участки на правах собственности, наследования, постоянного (бессрочного) пользования или аренды. Комиссия рассмотрит спорные ситуации, когда землепользователи не согласны с установленным местоположением границ своего или смежных участков. О работе комиссий будет сообщено дополнительно.



- Мы начали новый масштабный для Перми проект в области землепользования. После проведения комплексных кадастровых работ впервые практически все земельные участки в городе будут иметь четкие границы и стоять на кадастровом учете. Это позволит снизить количество земельных споров и ситуаций с «самозахватом» земель общего пользования. Такой процесс сложно выстроить идеально, поэтому призываю пермских землепользователей ответственно отнестись к согласованию границ земельных участков. После завершения всех работ, в случае, если землепользователь вовремя не обратится в комиссию, дальнейшие споры по границам будут решаться только в судебном порядке, - прокомментировала заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова.



Напомним, комплексные кадастровые работы проводятся на территории всего Пермского края. В Перми их выполнение разделили на этапы. В рамках первого этапа, с мая по декабрь 2019 года, комплексные кадастровые работы проведут в отношении 25 кварталов площадью 260,9 га (извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории Перми размещены здесь: http://www.gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/dep_zem/infodliagiteley/). Постановление об организации работ утверждено правительством Пермского края. Финансирование осуществляется из федерального, краевого и городского бюджетов.