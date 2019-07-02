За год обеспеченность стационарными торговыми площадями в Прикамье увеличилась на 30%

17:38 | 4.07.2019

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края озвучило актуальные данные по обеспеченности населения стационарными торговыми площадями. По итогам 2018 года она составила 865 тыс. кв. м на 1000 человек. Это больше на 30% по сравнению с 2017 годом, тогда обеспеченность стационарными торговыми площадями составила 656 тыс. кв. м на 1000 человек.



Развитие сферы стационарной торговли в регионе является одной из задач министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. В постоянном режиме министерство взаимодействует с крупнейшими федеральными и региональными торговыми сетями по вопросам продвижения и расширения сотрудничества с пермскими производителями. Например, в 2018-2019 гг. были проведены торгово-закупочные сессии для «Пятерочки», «Магнита», «Семьи», «METРO Кэш энд Керри», «Карусели», «Ленты», «Лакшми», «Баумолла», в которых приняло участие более 100 местных производителей.



«Мы видим положительный результат от таких мероприятий. Например, по итогам торгово-закупочных сессий для «Карусели» и «Ленты» 16 пермских производителей начали переговоры о заключении контрактов на поставки своей продукции торговые сети. При этом уже осуществляются поставки Агрофирма «Труд» (вся линейка продукции), компания «Мельница» (фасованные приправы), кондитерская фабрика «Шоколадная магия», «Пермский свинокомплекс», «Тортолино», а также существенно расширил свой ассортимент на полках ритейлеров Нытвенский маслозавод», — подчеркнул заместитель министра Владислав Тонков.



Кроме того, для продвижения пермских производителей и увеличения оборота продукции местных товаропроизводителей министерством совместно с торговыми сетями «Семья», «Ашан», «Лента», «Карусель» проработан вопрос по выделению прилавков и торговых полок для реализации фермерской продукции местного производства.



Обеспеченность стационарными торговыми площадями в Пермском крае составляет 865 кв. м/тыс. человек (норматив 438,3 кв. м/тыс. человек). Обеспеченность стационарными торговыми площадями в Самарской области составляет 616 кв. м/тыс. человек (норматив 510 кв. м/тыс. человек), в Свердловской области — 671 кв. м/тыс. человек (норматив 612,3 кв. м/тыс. человек), в Башкортостане — 926,6 кв. м/тыс. человек (621,2 кв. м/тыс. человек).