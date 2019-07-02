Пермь: новости дня
17:25 | 4.07.2019
На конкурс лучших ТСЖ Перми заявилось 47 участников
Энергетики оценят заявившиеся на конкурс ТСЖ по нескольким критериям. Среди них: платежная дисциплина, отсутствие задолженности за отопление и горячую воду, уровень оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами коммерческого учета, регулярность передачи их показаний в ресурсоснабжающую организацию и степень подготовки дома к отопительному сезону. Кроме того, важно, чтобы у ТСЖ отсутствовали неурегулированные судебные споры с поставщиками энергоресурсов.
Победители акции будут определены по совокупности исполнения каждого из требований. Заявки на участие принимаются до 31 июля.
Лучшие ТСЖ энергетики отметят призами, которые могут быть направлены на благоустройство придомовой территории либо на иные проекты, которые повысят качество жизни в доме. Подробную информацию можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону в Перми +7 (342) 243-67-28, телефону call-центра 8-800-700-10-32.
© «Вечерние Ведомости»
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