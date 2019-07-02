На конкурс лучших ТСЖ Перми заявилось 47 участников

17:25 | 4.07.2019

На участие в акции «Лучшее ТСЖ», которая проводится Пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», заявилось 47 товариществ собственников жилья (ТСЖ) города Перми. Акция проходит с мая по август 2019 года. Ее участниками могут стать ТСЖ, которые имеют действующие договоры с ресурсоснабжающей организацией на поставку энергоресурсов.



Энергетики оценят заявившиеся на конкурс ТСЖ по нескольким критериям. Среди них: платежная дисциплина, отсутствие задолженности за отопление и горячую воду, уровень оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами коммерческого учета, регулярность передачи их показаний в ресурсоснабжающую организацию и степень подготовки дома к отопительному сезону. Кроме того, важно, чтобы у ТСЖ отсутствовали неурегулированные судебные споры с поставщиками энергоресурсов.



Победители акции будут определены по совокупности исполнения каждого из требований. Заявки на участие принимаются до 31 июля.



Лучшие ТСЖ энергетики отметят призами, которые могут быть направлены на благоустройство придомовой территории либо на иные проекты, которые повысят качество жизни в доме. Подробную информацию можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону в Перми +7 (342) 243-67-28, телефону call-центра 8-800-700-10-32.