В выходные на пермской набережной продолжится фестиваль уличных театров

19:08 | 3.07.2019

5, 6 и 7 июля на набережной Камы дадут свои выступления театр «Карабаска» и театр Галины Гусевой, а в честь всероссийского дня семьи, любви и верности появятся тематические интерактивы и фотозоны.



В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми напоминают, что каждую пятницу, субботу и воскресенье для жителей и гостей города на верхней и нижней частях набережной проводятся интерактивные развлечения и танцевальные мастер-классы, дают свои выступления артисты.



В субботу, 6 июля, с 17:00 на променадной части набережной в рамках фестиваля уличных театров дадут свои выступления театр «Карабаска» со спектаклем «Путешествие с Луной» и школа-студия режиссуры и театра Галины Гусевой с постановкой «Однажды в лесу».



В воскресенье, 7 июля, в честь всероссийского дня семьи, любви и верности на набережной появятся тематические интерактивные площадки и фотозоны. С 14:00 гости площадки вновь смогут стать зрителями фестиваля уличных театров: участники повторят свои выступления.



В воскресенье в 17:00 все желающие приглашаются на большой мастер-класс по зумбе. Все дни на набережной работают интерактивные развлечения на любой возраст и вкус. Все желающие могут сыграть в мини-футбол, мини-хоккей и гигантский боулинг, а также опробовать настольные игры на свежем воздухе. График работы площадок: пятница – с 15:00 до 20:00, суббота и воскресенье – с 12:00 до 20:00.



Хэштег мероприятия #выходныенанабережной2019.