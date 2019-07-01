На улице Революции в Перми начинается монтаж основания под трамвайные пути

19:01 | 3.07.2019

Все работы по реконструкции улицы Революции идут строго по графику. Главная задача для подрядчиков на ближайшее время – подготовить основание под трамвайные пути на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской.



Как и было обещано, с 1 июля для движения открыт перекресток улиц Сибирской и Революции. Здесь завершилось переустройство подземных коммуникаций – обновлены водопровод, канализация, сети связи, проложен новый участок ливневой канализации. Сейчас работы продолжаются на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта. На перекрестке введено ограничение движения.



На период ремонтных работ отменена полоса для общественного транспорта на Комсомольском проспекте от улицы Краснова до улицы Революции, поэтому автомобилисты могут пользоваться ею.



Напомним, сейчас полностью прекращено движение по Комсомольскому проспекту на перекрестке с улицей Революции по четной стороне (от улицы Швецова в сторону улицы Краснова) и ограничено до одной полосы движение в противоположном направлении.

На улице Швецова от Компроса до улицы Газеты Звезда движение одностороннее. Сейчас полностью открыто движение на перекрестке улиц Сибирской и Революции, по одной полосе в каждом направлении по улицы Революции от улицы Сибирской до улицы Газеты Звезда.



Для проезда с улицы Куйбышева на улицу Краснова построена отдельная канализированная полоса рядом со стадионом «Динамо». Эти меры позволяют максимально переориентировать трафик с Комсомольского проспекта.



Проведение работ на перекрестке Компроса и улицы Революции займет ориентировочно три недели. За это время на данном участке будут заменены подземные коммуникации, построена ливневая канализация, а также начнется укладка трамвайных путей в сторону улицы Сибирской.



- Трамвайные пути будут уложены по абсолютно новой для Перми технологии: это мощнейшая бетонная подушка, бесшумные рельсы. Таким образом, в центре города у нас появится полоса для транспорта, где трамвайные пути будут совмещены с движением автобусов. Между трамвайными путями будет уложен жесткий литой асфальтобетон. С одной стороны, это покрытие более мягкое, чем традиционные бетонные плиты, с другой стороны, он более прочный, чем привычный асфальт, и разработан специально для трамвайных путей, он выдерживает вибрацию и высокую нагрузку. В Перми с таким материалом еще не работали, - рассказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.



Как только в начале августа эти виды работ будут завершены, работы переместятся на следующий участок – от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.



Параллельно завершается переустройство коммуникаций по улице Куйбышева от улицы Революции до улицы Пермской. Сейчас подрядчик завершает монтаж последнего колодца ливневой канализации.