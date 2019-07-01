Пермь: новости дня
19:01 | 3.07.2019
На улице Революции в Перми начинается монтаж основания под трамвайные пути
Как и было обещано, с 1 июля для движения открыт перекресток улиц Сибирской и Революции. Здесь завершилось переустройство подземных коммуникаций – обновлены водопровод, канализация, сети связи, проложен новый участок ливневой канализации. Сейчас работы продолжаются на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта. На перекрестке введено ограничение движения.
На период ремонтных работ отменена полоса для общественного транспорта на Комсомольском проспекте от улицы Краснова до улицы Революции, поэтому автомобилисты могут пользоваться ею.
Напомним, сейчас полностью прекращено движение по Комсомольскому проспекту на перекрестке с улицей Революции по четной стороне (от улицы Швецова в сторону улицы Краснова) и ограничено до одной полосы движение в противоположном направлении.
На улице Швецова от Компроса до улицы Газеты Звезда движение одностороннее. Сейчас полностью открыто движение на перекрестке улиц Сибирской и Революции, по одной полосе в каждом направлении по улицы Революции от улицы Сибирской до улицы Газеты Звезда.
Для проезда с улицы Куйбышева на улицу Краснова построена отдельная канализированная полоса рядом со стадионом «Динамо». Эти меры позволяют максимально переориентировать трафик с Комсомольского проспекта.
Проведение работ на перекрестке Компроса и улицы Революции займет ориентировочно три недели. За это время на данном участке будут заменены подземные коммуникации, построена ливневая канализация, а также начнется укладка трамвайных путей в сторону улицы Сибирской.
- Трамвайные пути будут уложены по абсолютно новой для Перми технологии: это мощнейшая бетонная подушка, бесшумные рельсы. Таким образом, в центре города у нас появится полоса для транспорта, где трамвайные пути будут совмещены с движением автобусов. Между трамвайными путями будет уложен жесткий литой асфальтобетон. С одной стороны, это покрытие более мягкое, чем традиционные бетонные плиты, с другой стороны, он более прочный, чем привычный асфальт, и разработан специально для трамвайных путей, он выдерживает вибрацию и высокую нагрузку. В Перми с таким материалом еще не работали, - рассказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.
Как только в начале августа эти виды работ будут завершены, работы переместятся на следующий участок – от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.
Параллельно завершается переустройство коммуникаций по улице Куйбышева от улицы Революции до улицы Пермской. Сейчас подрядчик завершает монтаж последнего колодца ливневой канализации.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:43 | 3.07.2019
В Екатеринбурге открылся Венский фестиваль
20:52 | 3.07.2019
В Екатеринбурге военный самолёт совершил аварийную посадку
20:11 | 3.07.2019
Сотрудник ГИБДД, не давший замять инцидент с задержанием Армена Карапетяна, пошел на повышение
19:25 | 3.07.2019
На «Иннопроме-2019» в Екатеринбурге пройдёт дискуссия о строительстве школ, объектов медицины и культуры
19:14 | 3.07.2019
В Перми состоялись публичные слушания по изменениям в Правила землепользования и застройки
18:56 | 3.07.2019
В Перми зацвела липа
18:44 | 3.07.2019
В Перми состоится фестиваль любителей домашних животных
18:25 | 3.07.2019
Вместо новых трамваев власти Екатеринбурга будут закупать автобусы
17:56 | 3.07.2019
Пермские велосипедисты стали абсолютными победителями двух 100-километровых веломарафонов
17:47 | 3.07.2019
Двум свердловчанам вынесли приговор за незаконный отстрел лосей
17:44 | 3.07.2019
В Нижнем Тагиле установят памятник меценату Владиславу Тетюхину
17:31 | 3.07.2019
В Кургане пьяный угонщик бросил заглохший ВАЗ и сбежал
17:22 | 3.07.2019
В Кургане перекроют улицы Зорге, Кравченко и Бажова
17:21 | 3.07.2019
Человек, осужденный за убийство хоккеиста из Нижнего Тагила, пытается обжаловать приговор
17:00 | 3.07.2019
В Екатеринбурге ищут 77-летнего мужчину, пропавшего в конце июня
16:45 | 3.07.2019
Екатеринбург вошел в тройку лидеров по уровню роста заработных плат
16:29 | 3.07.2019
Завод «Уралтрансмаш» покажет новый трамвай на Иннопроме
16:23 | 3.07.2019
В пресс-службе свердловской полиции подтвердили возбуждение уголовного дела по факту инцидента на площадке «Титановой Долины»
15:58 | 3.07.2019
В Екатеринбурге пройдет форум по устойчивому развитию «Счастливый Город – Живая Планета!»
15:34 | 3.07.2019
Екатеринбургские дзюдоистки взяли бронзу на первенстве Европы
15:05 | 3.07.2019
По просьбам пермяков изменено расписание автобусов №3 и №7
14:56 | 3.07.2019
В Серове бывшая сотрудница полиции предстанет перед судом за организацию незаконной миграции
14:49 | 3.07.2019
На участие в Пермском марафоне зарегистрировалось 5 тысяч человек из 148 городов мира
14:47 | 3.07.2019
В Ирбите браконьер попался на ловле щуки сетями
14:42 | 3.07.2019
Благодаря господдержке жители Верх-Иньвенского поселения могут получать качественную медицинскую помощь