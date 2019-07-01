Пермь: новости дня
18:56 | 3.07.2019
В Перми зацвела липа
Липа издавна вызывает симпатии пермяков. Ее любят за красоту, неприхотливость, целебные свойства. В 2014 году по инициативе общественных организаций липу признали «зеленым символом» Перми.
Пермская липа – непростая, это липа, добравшаяся до своей самой северной границы: именно в Пермском крае проходит самая северная линия распространения липы сердцелистной.
Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, активным присутствием липы на территории Пермского городского лесничества не может похвастать только Черняевское участковое лесничество. В целом же более 20% площади Пермского городского лесничества занято липняками с елью. Средний возраст лип – 93 года, средняя высота – 23 метра, средний диаметр ствола – 32 см. Более половины всех липняков расположены в Мотовилихинском участковом лесничестве. Здесь созданы Ботанический памятник природы «Липогорский» и ООПТ «Липовая гора» (липовый массив с подлеском, протянувшийся в южной части Перми). Отдельные деревья тут достигают возраста 140 лет и имеют диаметр ствола до 70-80 см. Площади липняков в ООПТ «Липовая гора» и в «Липогорском» достигают 67,7% и 61%. В соответствии с лесной типологией в ООПТ «Липовая гора» учеными отмечены липняк крупнотравный, липняк цицербитовый, липовый лес снытьевый.
Сейчас в озеленении города в Ленинском районе липа достигает 18,6%. По-прежнему она произрастает в саду Декабристов, у памятника Пушкину и других местах.
Липа – одно из немногих лесных деревьев, которое «перекочевало» в город и как объект озеленения, и как символ. Это единственное лесное дерево, которое прочно «осело» в топонимике города, дало названия таким географическим объектам на пермской карте, как «Липняки», «Липовая гора», улица Липогорская, Лубяный тракт.
Цветение липы продолжится недолго, чуть больше недели. В одном соцветии в среднем 7-8 цветков нежного кремового цвета.
© «Вечерние Ведомости»
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