В Перми зацвела липа

18:56 | 3.07.2019

Липа – одно из самых некапризных дepeвьeв-дoлгoжитeлeй, которое на одном месте может расти и цвести до 500 лет. Пермская природа не перестает удивлять и радовать: в разгар короткого лета, когда отцвели все другие деревья, зацветает липа, наполняя все вокруг медовым ароматом.



Липа издавна вызывает симпатии пермяков. Ее любят за красоту, неприхотливость, целебные свойства. В 2014 году по инициативе общественных организаций липу признали «зеленым символом» Перми.



Пермская липа – непростая, это липа, добравшаяся до своей самой северной границы: именно в Пермском крае проходит самая северная линия распространения липы сердцелистной.



Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, активным присутствием липы на территории Пермского городского лесничества не может похвастать только Черняевское участковое лесничество. В целом же более 20% площади Пермского городского лесничества занято липняками с елью. Средний возраст лип – 93 года, средняя высота – 23 метра, средний диаметр ствола – 32 см. Более половины всех липняков расположены в Мотовилихинском участковом лесничестве. Здесь созданы Ботанический памятник природы «Липогорский» и ООПТ «Липовая гора» (липовый массив с подлеском, протянувшийся в южной части Перми). Отдельные деревья тут достигают возраста 140 лет и имеют диаметр ствола до 70-80 см. Площади липняков в ООПТ «Липовая гора» и в «Липогорском» достигают 67,7% и 61%. В соответствии с лесной типологией в ООПТ «Липовая гора» учеными отмечены липняк крупнотравный, липняк цицербитовый, липовый лес снытьевый.



Сейчас в озеленении города в Ленинском районе липа достигает 18,6%. По-прежнему она произрастает в саду Декабристов, у памятника Пушкину и других местах.



Липа – одно из немногих лесных деревьев, которое «перекочевало» в город и как объект озеленения, и как символ. Это единственное лесное дерево, которое прочно «осело» в топонимике города, дало названия таким географическим объектам на пермской карте, как «Липняки», «Липовая гора», улица Липогорская, Лубяный тракт.



Цветение липы продолжится недолго, чуть больше недели. В одном соцветии в среднем 7-8 цветков нежного кремового цвета.