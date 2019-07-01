По просьбам пермяков изменено расписание автобусов №3 и №7

15:05 | 3.07.2019

На этих маршрутах добавляются дополнительные рейсы.



С 3 июля изменено расписание автобусных маршрутов №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1» и №7 «микрорайон Верхняя Курья – улица Попова».



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, по просьбам пассажиров на автобусном маршруте № 3 в течение дня по будням будет добавлено десять отправлений. При этом интервал движения между автобусами на станции «Пермь-1» в вечернее время составит 10-12 минут. Также будут добавлены дополнительные рейсы в выходные дни.



На автобусном маршруте №7 в будние дни добавится восемь отправлений, а в выходные дни – четыре. Таким образом, в вечернее время после 18:00 будет совершаться 2-3 отправления в час от остановки «улица Попова».