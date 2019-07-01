Пермь: новости дня
14:49 | 3.07.2019
На участие в Пермском марафоне зарегистрировалось 5 тысяч человек из 148 городов мира
В этом году участников марафона ждут новые дистанции и новые трассы. К привычным дистанциям – 3; 10,5; 21,1 и 42,195 км – добавляется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км. Сохраняется также бесплатный заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 м. Схема трасс здесь: http://www.gorodperm.ru/upload/pages/195/2019/Skhema_marafon_2.jpg.
Ранее была презентована медаль III Пермского международного марафона.
Напомним, в конце мая в Перми стартовали бесплатные тренировки для подготовки участников на дистанции 3, 5 и 10 км. Занятия проходят на стадионе «Динамо», в парке «Балатово» и спортивном комплексе «Прикамье» в Кировском районе. Также все желающие могут прийти на бесплатные занятия йогой, которые проходят на эспланаде.
Отметим, беговое движение в Перми набирает популярность с каждым годом. В частности, 19 мая краевая столица впервые приняла Всероссийский полумарафон Забег.РФ. В нем участвовали более 2 тыс. человек из более чем 100 городов России. Кроме того, в Перми регулярно проходят благотворительные забеги. В середине июня в четвертом забеге «На одном дыхании» приняли участие порядка 1 тыс. человек. Благодаря им удалось собрать 502 тыс. рублей, которые будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями и детям-сиротам.
© «Вечерние Ведомости»
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