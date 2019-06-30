Профессиональный спортивный журнал опубликовал статью о Пермском международном марафоне

18:33 | 2.07.2019

Гид по Пермскому международному марафону появился на сайте профессионального журнала «Марафонец» (https://marathonec.ru/perm-marathon-guide/?fbclid=IwAR1uSnH_rE-aE2hSiwsC-FMuiZr2PPlECiC9HxsRIwhkZ9BACiQ4FBXmL9I).



Автор статьи анонсировала грандиозное пермское спортивное событие, рассказала историю Пермского международного марафона, уделила внимание новинкам мероприятия этого года, а также описала, как добраться в наш город, чтобы стать участником забега.



Напомним, Пермский международный марафон пройдет в этом году 7 и 8 сентября. Для того, чтобы качественно подготовиться к забегу на дистанциях 3 км, 5 км и 10 км, для пермяков проходят бесплатные тренировки, как в центре города, так и в районах.



В настоящее время на разные дистанции зарегистрировались порядка 5 тысяч человек из 148 городов пяти стран мира – России, Франции, Польши, Украины, Швеции.



Регистрация продолжается на сайте Пермского международного марафона https://permmarathon.ru/.