Общественники обсудили вопросы совершенствования работы МФЦ

18:10 | 2.07.2019

1 июля в Перми прошло очередное заседание Общественного совета при краевом Управлении Росреестра.



Одной из ключевых тем заседания стало повышение качества и доступности предоставления услуг Росреестра в многофункциональных центрах.



В настоящее время отделения «Мои документы» оказывают свыше 900 видов государственных и муниципальных услуг. Услуги Росреестра являются самыми популярными темами обращений пермяков в МФЦ (более 50% от общего количества предоставляемых услуг). Так, только во втором квартале 2019 года специалистами центра было принято 226157 пакетов документов.



В ходе заседания члены Общественного совета озвучили ряд актуальных вопросов, касающихся предоставления услуг Росреестра через МФЦ. По словам Светланы Ильиных, начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере, одной из острых проблем сегодняшнего дня является снижение уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления услуг. «Если в марте 2019 года у нас было 11 негативных отзывов, в апреле – 30, то в мае их количество увеличилось до 1298», - поделилась данными эксперт.



Данную тенденцию Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», объяснил объективными причинами, связанными с общим увеличением числа проставляемых населением оценок. «Во втором квартале 2019 года мы доработали информационную систему МФЦ, что позволило расширить возможности для оценки качества работы учреждения. Сейчас заявители могут оставить свой отзыв не только посредством инфоматов и планшетов, установленных в филиалах, но и отправив смс-сообщение на номер 0919 (ранее данный сервис не был доступен), либо на сайте «Ваш контроль». Для сравнения: если в мае 2018 года у нас было 6362 оценки, то в мае текущего года качество предоставленных услуг оценили уже 63513 посетителей, причем доля отрицательных отзывов составляет лишь 2,47%», - привел данные статистики руководитель МФЦ.



Другим не менее значимым направлением совместной работы краевого многофункционального центра и Росреестра является повышение качества приема. В ходе заседания Леонид Громов подтвердил, что ошибки при оказании услуг все же встречаются. Так, в мае 2019 года доля пакетов документов на государственную регистрацию прав, обработанных специалистами ненадлежащим образом (неполный комплект документов), составляла 0,24% (в апреле – 0,27%). С целью повышения качества приема ведомствами разработана Дорожная карта, предусматривающая ряд мероприятий, которые должны обеспечить снижение числа ошибок со стороны специалистов МФЦ.



В ходе заседания члены комиссии также озвучили ряд рекомендаций по совершенствованию работы центров «Мои документы». Одной из них стало внедрение межведомственного электронного взаимодействия. Такие меры, по мнению специалистов министерства информационного развития и связи Пермского края, приведут к снижению доли ошибок при сканировании документов (в настоящее время доля некачественно отсканированных документов составляет 0,11%).



Управлением Росреестра было предложено краевому МФЦ перейти на формат ежедневного контроля сайта «Ваш контроль» и проведения необходимых мероприятий по повышению качества приема документов – дополнительное обучение специалистов, организация мастер-классов, разработка методических материалов и др.



Руководство МФЦ в свою очередь выразило готовность к конструктивному диалогу и взаимодействию с коллегами.