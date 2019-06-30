40 новых автомобилей повысят доступность социальной помощи для 84 тысяч прикамцев

18:04 | 2.07.2019

В Пермском крае состоялась торжественная церемония передачи ключей от 40 новых автомобилей в центры социальной защиты региона. Машины закуплены в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.



Как пояснили в министерстве социального развития, машины предназначены для организации работы социальных участковых. На них будут совершать выезды в сельские и труднодоступные территории мобильные бригады, состоящие из социальных и медицинских работников, чтобы на месте оказать возможную комплексную помощь людям старшего поколения. В общей сложности благодаря этим автомобилям социальная помощь станет доступнее для 84 тыс. прикамцев старше 65 лет, в том числе жителей сел Юрла, Сива, Усть-Кишерть, Елово, Большая Соснова и поселка Частые.



Как отметила заместитель председателя краевого правительства по вопросам социальной политики и здравоохранения Татьяна Абдуллина, автомобили помогут решить сразу несколько задач системы здравоохранения. «Эти машины нам очень нужны. Они, во-первых, повысят доступность медицинской помощи и, во-вторых, позволят пожилым людям пройти диспансеризацию в медицинских организациях», – подчеркнула Татьяна Абдуллина.



Добавим, что информацию о выездах для прохождения диспансеризации можно получить в районной поликлинике по месту жительства или в территориальных управлениях министерства социального развития Пермского края.



Всего было закуплено 23 Lada Largus и 17 Chevrolet Niva на общую сумму 34,7 млн рублей. Средства были направлены из федерального бюджета. Автомобили распределялись по принципу транспортной доступности территорий. Для труднодоступных территорий Пермского края были закуплены машины повышенной проходимости – полноприводные внедорожники Chevrolet Niva. А для территорий с хорошей транспортной доступностью приобретались комфортабельные семиместные Lada Largus.



На реализацию мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Пермском крае с 2019 по 2024 год предполагается направить почти 1 млрд рублей.



Служба социальных участковых – это специально подготовленные социальные работники, которые оказывают помощь всем нуждающимся гражданам. Именно социальные участковые своевременно выявляют проблемы жителей региона и оказывают содействие в их решении.