Часть пермских автобусов, следующих в объезд Комсомольского проспекта, поменяет маршрут следования

17:46 | 2.07.2019

С 00:00 2 июля по четной стороне Комсомольского проспекта закрыто движение всех видов транспорта.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, на период проведения работ было изменено движение общественного транспорта. В связи со сложившейся транспортной обстановкой на улице Полины Осипенко с 3 июля будут частично скорректированы маршруты следования некоторых автобусов.



Автобусные маршруты №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный», №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» и №60 «ДДК им. Кирова – ЦУМ – Комсомольская площадь» в направлении от Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Белинского, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.



Автобусные маршруты №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора», №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром», №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении от Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршрутам следования.



Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и выбирать маршрут следования заранее.