Пермские дошколята впервые сдали нормы ГТО

18:01 | 1.07.2019

На базе детского сада №395 прошел спортивный праздник «Первые шаги к ГТО», посвященный всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, воспитанники, родители и педагоги восьми образовательных учреждений Кировского района попробовали свои силы в сдаче норм ГТО, таких, как прыжки, бег, отжимания, упражнения на пресс, метание теннисного мяча в цель и других.



Судейскую бригаду представляли педагоги района и детского сада. Во время сдачи нормативов ГТО на территории детского сада работали игровые площадки для самых маленьких гостей, где можно было потанцевать, поиграть в уличные шашки, «крестики-нолики».



Воспитанники кружка «Веселый каблучок» вместе с руководителем провели для всех гостей праздника музыкальную разминку и флешмоб «Круто», на котором показывали правильное выполнение заданий ГТО.



Все участники праздника, участвовавшие в состязаниях, были награждены паспортами с зафиксированным в них личным результатом. В следующем учебном году дошколята смогут по-настоящему сдать нормы ГТО вместе с родителями.