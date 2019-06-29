Пермь: новости дня
17:18 | 1.07.2019
Кочёвские школьники смогут начать заниматься в новом корпусе уже в этом году
По словам директора ООО «Реалстрой» Дениса Мухачёва, строительство нового корпуса школы в Кочёво идет с опережением графика. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 70%: возведен корпус, завершаются кровельные работы, установлена значительная часть окон. «Сейчас мы ведем работы по внутренней отделке, завершается устройство наружных и внутренних инженерных сетей, – прокомментировал ситуацию представитель подрядчика. – К ноябрю закончим все работы. Рассчитываем, что дети до конца года смогут начать заниматься в новом корпусе». Новое здание школы будет соединено с действующим переходом, и дети смогут передвигаться из корпуса в корпус, не выходя на улицу.
В двухэтажном пристрое разместятся 23 учебных кабинета, спортивный зал, столовая с пищеблоком, библиотека. Как рассказал директор школы Анатолий Васькин, в общей сложности Кочёвскую школу посещает 780 учеников, из них 250 ребят привозят из 17 соседних населенных пунктов. Учебный процесс сейчас выстроен в две смены, но после увеличения своей площади образовательное учреждение сможет перейти на обучение в одну смену. «Планируется, что в новом пристрое разместятся учащиеся 5-11-х классов, а в существующем здании школы будут обучаться 1-6-е классы, – пояснил Анатолий Васькин. – Также планируется организовать подвоз учащихся 5-9-х классов Акиловского и Усть-Силайского филиалов. Это еще 50-70 школьников». Таким образом, потребность территории в школьных местах будет полностью удовлетворена.
Глава Прикамья поинтересовался организацией подвоза детей – хватает ли автобусов, участвует ли школа в краевых программах поддержки. Директор образовательного учреждения подтвердил, что автобусов достаточно и дети на занятия подвозятся организованно и вовремя.
В новом корпусе также предусмотрены лифт для маломобильных групп населения, что повысит доступность второго этажа для детей на инвалидных колясках, и современный пищеблок, производственные мощности которого позволят обеспечить качественным питанием не только учащихся Кочёвской школы, но и детей из других образовательных учреждений.
В рамках контракта застройщик организует проезды и пешеходные дорожки на всей территории школы: они появятся вокруг нового и действующего зданий школы, котельной и спортивного комплекса. Также запланировано озеленение территории, с установкой урн и скамеек. Губернатор обратил внимание на необходимость более функционального использования территории школы. «Нужно посмотреть возможность организации дополнительных площадок для секций, занятий, чтобы у ребят был выбор», – резюмировал Максим Решетников.
Работы на объекте начались в мае 2018 года. Объект полностью обеспечен финансированием в объеме 209,1 млн рублей, из них 186,1 млн рублей – из краевого бюджета, еще 23 млн – средства местного бюджета.
Подрядная организация, ведущая строительство нового корпуса школы, успела зарекомендовать себя во время строительства детских садов в селах Ашап и Карьёво Ординского муниципального округа. Там соцобъекты были сданы раньше срока и отвечают всем современным стандартам оборудования образовательных учреждений.
Всего в период с 2019 по 2021 год в Прикамье будет построено 25 школ, 5 из них планируется ввести уже в этом году.
© «Вечерние Ведомости»
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