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17:41 | 27.06.2019
В Прикамье рассмотрят возможность использования топливных гранул в отдаленных территориях
Компания является одним из развивающихся потребителей и заготовителей древесины в Пермском крае. Для обеспечения производства древесиной «Ураллес» расширяет собственные лесозаготовки. Общая площадь арендованных предприятием лесов составляет 55 тыс. га с ежегодным объемом заготовки около 80 тыс. куб. м. Во время зимнего во время лесозаготовительного сезона здесь работает около 300 человек.
Губернатору представили производственную площадку, где функционирует три цеха лесопиления, а также цех по производству топливных гранул (пеллет). Как рассказал директор предприятия Игорь Мошев, из отходов лесопиления производится технологическая щепа для производства целлюлозы марки Ц-1. «Основным покупателем технологической щепы является АО «Соликамскбумпром», из нее делается бумага. Опилки идут на производство топливных гранул, а древесная кора используется как топливный материал для котельного оборудования. Таким образом, у нас организован полный цикл безотходного производства: с нашего предприятия выезжает только готовая продукция», — пояснил Игорь Мошев. Сейчас, отмечает руководитель предприятия, большая часть продукции (80-90%) уходит на экспорт: в Иран, Ирак и Китай.
Как отметил Артем Стук, руководящий производством пеллетов, компания производит порядка 600 тонн топливных гранул в год, и продукция продается исключительно в России.
Губернатор подчеркнул, что сейчас большое внимание уделяется развитию лесопереработки. «Наша задача - получить максимальный объем продукции с того леса, который есть в регионе, создавать максимальную добавленную стоимость продукции, — говорит Максим Решетников. – Экспорт - это хорошо, но можно найти сбыт, например, пеллет, и внутри региона. Есть населенные пункты на севере края, куда газ тянуть экономически нецелесообразно». По словам главы региона, пеллеты могут заменить уголь в домах некоторых населенных пунктов края. При этом по стоимости такой вид отопления незначительно дороже газа.
Глава региона дал поручение заместителю председателю правительства по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства Антону Удальеву, министерству территориального развития и министерству территориальной безопасности рассмотреть возможности использования такого вида топлива для отопления в территориях региона.
Отметим, расчетная лесосека в регионе составляет 19,7 млн кубометров. В среднем в крае ежегодно заготавливается порядка 8 млн куб. м на общей площади 46 тыс. га. При этом в регионе ведется активная работа по лесовосстановлению. Напомним, согласно нацпроекту «Экология», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году в регионе восстановление лесов должно достигнуть 100%. Одновременно в Прикамье искусственное и комбинированное лесовосстановление выполнено на площади 3,88 тыс. га. При этом продолжаются мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению.
© «Вечерние Ведомости»
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