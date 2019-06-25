В Перми пройдет форум «Энергоэффективный капитальный ремонт – просто»

17:35 | 27.06.2019

Он состоится 4 июля с 11:00 до 14:00 в конференц-зале «City Star» (улица Монастырская, 14).



В работе форума примет участие депутат Государственной Думы РФ Игорь Шубин, заместитель председателя общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ РФ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, представители АО «Фонд содействия реформированию ЖКХ», департамента ЖКХ администрации Перми.



На площадке обсудят вопросы государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта, применения энергосервисных контрактов на территории Перми. Во время проведения мероприятия запланировано обсуждение реализации программы энергоэффективного капитального ремонта в субъектах РФ, а также обсуждение программы «Умный город».



Форум проводит национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» совместно со школой грамотного потребителя.