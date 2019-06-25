В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам защиты прав инвалидов

15:43 | 27.06.2019

28 июня с 10:00 до 12:00 прокуратурой города Перми совместно с представителями общественной организации инвалидов будет проведена телефонная линия по вопросам защиты прав инвалидов и иных маломобильных групп населения.



В рамках мероприятия граждане могут обращаться по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной инфраструктуры, создания рабочих мест для инвалидов, обеспечения прав на санаторно-курортное лечение.



Прием звонков будет осуществляться:



- в прокуратуре города Перми по телефону 217-51-29

- в прокуратуре Ленинского района города Перми по телефону 212-57-62

- в прокуратуре Мотовилихинского района города Перми по телефону 267-70-44

- в прокуратуре Дзержинского района города Перми по телефону 246-53-97

- в прокуратуре Свердловского района города Перми по телефону 244-37-43

- в прокуратуре Индустриального района города Перми по телефону 228-06-88

- в прокуратуре Кировского района города Перми по телефону 283-80-34

- в прокуратуре Орджоникидзевского района города Перми по телефонам 275-11-04, 275-10-20.