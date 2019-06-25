День молодежи в Перми отпразднуют на набережной

15:24 | 27.06.2019

28, 29 и 30 июня пермяков ждет развлекательная программа в рамках проекта администрации Перми «Выходные на набережной». Можно будет погулять на вечеринке под открытым небом в честь Дня молодежи, стать гостем танцплощадки в стиле «Ретро» и провести летний вечер в компании с Пермским губернским оркестром.



Программа начнется в пятницу, 28 июня, в 20:00 на Соборной площади, где можно будет услышать «живое» выступление Пермского губернского оркестра. Музыканты исполнят известные и любимые всеми песни. В этот же вечер верхняя часть набережной Камы превратится в Пермь прошлого столетия – здесь можно будет увидеть выставку ретроавтомобилей, а также провести время на танцевальной ретро-площадке.



В субботу, 29 июня, на набережной состоится специальная программа в честь Дня молодежи. Мероприятия будут проходить в амфитеатре с 13:00 до 22:00. Гостей ждут выступления от артистов академии танца АЕ «Денс», модные показы от известных пермских дизайнеров, фокусы от Михаила Кобякова, концертная программа с участниками Всероссийской студенческой весны, а также музыкальный проект RED TIES и DJ’s battle.



В воскресенье, 30 июня, в 18:00 все желающие приглашаются на большой мастер-класс по ZUMBA, в рамках которого можно будет соединить танцы со спортом на живописном берегу Камы.



Все дни на набережной будут работать интерактивные развлечения на любой возраст и вкус. Желающие могут сыграть в мини-футбол, мини-хоккей и гигантский боулинг, а также опробовать настольные игры на свежем воздухе. График работы площадок: пятница – с 15:00 до 20:00, суббота и воскресенье – с 12:00 до 20:00.



Хэштег мероприятия - #выходныенабережной2019.