В пермском МФЦ пройдет правовой час по вопросам защиты прав предпринимателей

14:44 | 27.06.2019

1 июля с 19:00 до 20:00 сотрудники пермской прокуратуры проведут выездной прием в многофункциональном центре на ул. Куйбышева, 9.



В предстоящий понедельник в филиале МФЦ «Центральный-2» сотрудники прокуратуры г. Перми проведут выездной прием субъектов предпринимательской деятельности. Представители бизнеса смогут обратиться к сотрудникам надзорного ведомства по вопросам защиты их законных прав.



Как рассказали в пресс-службе краевого МФЦ, начиная с апреля текущего года подобные мероприятия проводятся в многофункциональном центре «Мои документы» регулярно, в первый понедельник каждого месяца. Ранее в рамках работы выездной приемной пермяки могли получить юридическую помощь по вопросам защиты прав несовершеннолетних, в сфере трудового законодательства, градостроительства.



«Практика организации «правовых часов» при участии сотрудников надзорного органа доказала свою востребованность. Поэтому мы планируем проводить аналогичные мероприятия и в дальнейшем, - говорят в МФЦ. – Так, 1 июля основной темой выездного приема станет защита и восстановление прав субъектов предпринимательской деятельности. А 5 августа пермяки смогут обратиться за консультацией по вопросам исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере».



Стоит отметить, что на территории Прикамья создана система комплексного оказания услуг представителям бизнеса через многофункциональные центры. В отделениях «Мои документы» предприниматели могут не только подать документы на регистрацию своего дела, открыть расчетный банковский счет, зарегистрировать недвижимость, но и обратиться за поддержкой к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае - сообщить о нарушении их прав и интересов, а также пожаловаться на действия или бездействия органов власти и отдельных организаций.