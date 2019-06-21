В Перми начали делать дороги к участкам, предоставленным многодетным семьям

15:45 | 26.06.2019

В микрорайоне Бахаревка отсыпают щебнем улицы, ведущие к жилым домам. Сейчас идут геодезические и разбивочные работы.



В Свердловском районе приступили к обустройству дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в микрорайоне Бахаревка. В микрорайоне планируется обустроить дороги в переходном типе покрытия (щебенкой) общим объемом 78,1 тысячи кв. метров. Будут обустроены улицы, ведущие к жилым домам. Со схемой дорог можно ознакомиться здесь: http://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15936/11109/PP_baharevka_list_5_transport.pdf.



Сейчас ведутся геодезические и разбивочные работы, завезены строительные материалы, также снимается растительный слой грунта.



Работы планируется закончить до середины сентября.