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Пермь: новости дня


18:14 | 25.06.2019

В Генеральный план Перми внесены изменения

Пермская городская Дума приняла решение внести изменения в Генеральный план города Перми.

Документ подготовлен по предложению управления внешнего благоустройства администрации города Перми для развития транспортной инфраструктуры в центральном планировочном районе. Изменения предусматривают реконструкцию Комсомольского проспекта, Комсомольской площади, Решетниковского спуска, ул. Советской от Тополевого переулка до Комсомольского проспекта, ул. Николая Островского, квартальных улиц от ул. Ленина до ул. Пермской, от ул. Ленина до ул. Петропавловской.

«Практически уже каждый пермяк слышал про проект Пермь-300. В ближайшие годы при подготовке к юбилею Перми запланировано большое количество мероприятий. Изменения коснутся центрального планировочного района – это строительство улиц местного значения, увеличение пропускной способности уже существующих улиц, повышение безопасности дорожного движения путем создания и реконструкции второстепенных проездов, создание новых общественных пространств. Изменения в Генплан позволят реализовать все эти мероприятия. Они потребуют значительных средств из городского и краевого бюджета. Важно, чтобы эти средства расходовались эффективно. Изменения призваны улучшить жизнь пермяков, сделать ее комфортнее», - прокомментировала депутат Вероника Куликова.

© «Вечерние Ведомости»

 


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