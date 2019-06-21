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Пермь: новости дня


17:38 | 25.06.2019

Бюджет города Перми в 2019 году увеличится почти на 2 млрд рублей

Дума приняла изменения в бюджет города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Доходы бюджета в 2019-2021 гг. увеличатся в связи с внебюджетными трансфертами из федерального и краевого бюджетов, ростом налоговых поступлений. Дополнительные средства направят на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».

Выделены дополнительно 108 млн рублей на ремонт набережной, 100 млн рублей на капитальный ремонт Комсомольского проспекта, озеленение, на содержание и ремонт объектов благоустройства, социальной сферы, дорог. На обеспечение безопасности граждан в общественных местах в 2020 году будет выделено 28 млн рублей, на организацию летнего отдыха детей в текущем году направят 10 млн рублей.

Проектом предусматривается увеличение инвестиционных расходов бюджета на трехлетний период. На реконструкцию спортивного комплекса «Спартак» предлагается направить 256 млн рублей, на строительство бассейна в микрорайоне Парковый – 204 млн рублей, на проектирование зданий двух школ по улице Карпинского и Холмогорской – 15 млн рублей. На реконструкцию эспланады дополнительно выделяются 123 млн рублей, 48 млн рублей – на строительство надземного пешеходного перехода по улице Соликамской. В соответствии с указом президента на увеличение заработной платы работников учреждений культуры будет выделено 23 млн рублей.

В результате общий объем доходов бюджета города Перми на 2019 год составит более 30 млрд рублей, дефицит бюджета сократится, а в 2020-2021 годах будет сведен к нулю.

«Подготовка проекта изменений в бюджете города шла как никогда дискуссионно. Городу выделена значительная сумма средств на расселение ветхого и аварийного жилья, строительство и реконструкцию дорог. Мы нашли компромисс и продолжим держаться стратегического курса», - прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

«На пленарном заседании мы внимательно рассмотрели предложенные администрацией изменения, касающиеся бюджета. Приоритеты остаются прежними: дороги, благоустройство территорий, образование, расселение ветхого и аварийного жилья. На профильном бюджетном комитете депутаты серьезно подошли к рассмотрению вопроса, администрация учла замечания депутатского корпуса и экспертов», – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

«Радует, что мы комплексно решаем вопросы благоустройства города и расселения ветхого и аварийного жилья, продолжаем строить школы, решаем другие важные для города вопросы. Проект решения был очень объемным, требовал серьезной проработки, и нам удалось найти способ сэкономить. По нашему предложению дефицит текущего года будет сокращен еще на 8,8 млн рублей. Надеюсь, что с такими темпами работы мы получим современный и красивый город», – считает депутат Наталья Мельник.

© «Вечерние Ведомости»

 


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