Пермь: новости дня
15:30 | 25.06.2019
Глава Перми проинспектировал ход ремонта Театра юного зрителя
В конце мая в Пермском ТЮЗе стартовали ремонтные работы. На сегодняшний день в театре заменены колосники, продолжается ремонт зрительного зала, помещений монтировочного цеха, осветительного и звукового, костюмерного цехов, туалетов и других помещений. В ближайшее время начнутся работы по замене поворотного круга сцены и ее настила. Также будут установлены новые кресла-трансформеры, которые будут удобны и взрослым, и детям. Преображается и внутренний двор театра – в порядок приводятся фасады маленьких зданий.
Отметим, что ремонт приурочен к Году театра в России и 55-летию учреждения, проводится при поддержке городского и краевого бюджетов. Завершить работы планируется к октябрю.
По итогам инспекции глава Перми Дмитрий Самойлов поручил начальнику городского управления капитального строительства Константину Горячих в еженедельном режиме контролировать ход ремонтных работ.
Вместе с тем, творческая жизнь театра не затихает. По словам художественного руководителя Пермского ТЮЗа Михаила Скоморохова, в июне театр играл спектакли на других площадках города – на сценах Культурного центра ГУ МВД по Пермскому краю, Дворца культуры им. Гагарина, Дворца культуры им. Солдатова, ДК Всероссийского общества слепых. 26 июня отправится на гастроли в города Пермского края – Чернушку, Куеду, Чайковский и другие. А уже после окончания ремонта пермяков ждут две премьеры.
© «Вечерние Ведомости»
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