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Пермь: новости дня


19:35 | 24.06.2019

В Березовской больнице откроют кабинет первичной онкодиагностики

24 июня в рамках рабочей поездки в Березовский муниципальный район губернатор Пермского края Максим Решетников посетил центральную районную больницу.

Здесь в 2017 году реализован краевой проект «Новая поликлиника», что позволило сократить срок ожидания приема терапевта и педиатра до 1 дня. Организованные тогда кабинеты неотложной помощи и доврачебного приема помогли разделить потоки пациентов и повысить эффективность работы врачей.

Как рассказал главный врач больницы Александр Щукин, в 2018 году в рамках проекта «Новая поликлиника» проведена модернизация зон регистрации и ожидания приема, организованы многофункциональные кабинеты. Ведется целевое обучение медицинского персонала. На условиях целевого приема для учреждения в пермском медуниверситете учится 4 человека, в том числе 3 — на лечебном факультете и 1 — на педиатрическом.

Глава региона поинтересовался организацией первичного выявления онкопатологий. Александр Щукин рассказал, что сейчас один из врачей больницы, который был привлечен на работу в 2017 году по программе «Земский доктор», завершает обучение - первичную переподготовку на онколога. «Сейчас мы получаем лицензию на проведение первичной онкодиагностики, планируем открыть кабинет», — пояснил главврач. Также он добавил, что в 2018 году по программе «Земский фельдшер» в учреждение приняты 2 заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами в Проносинский ФАП и Копчиковский ФАП.

Отметим, в Пермском крае уделяют особое внимание ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Участие учреждений в программах по привлечению новых медработников позволит реализовать нацпроект «Здравоохранение» и федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Всего в 2018 году в Пермском крае в программе «Земский доктор» приняли участие 73 врача, в программе «Земский фельдшер» — 54 фельдшера.

Глава региона пообщался с пациентами, поинтересовался у них о скорости приема и доступности узких специалистов. Также губернатору представили организацию работы Березовской районной больницы. Сюда приезжают пациенты со всего округа. По словам главврача, зона обслуживания большая, и нередко пациенты приезжают вечером и даже ночью. Поскольку в позднее время ни такси, ни автобусы уже не ходят, после оказания помощи возникает проблема доставки пациентов домой. В качестве возможного решения этого вопроса рассматривается создание на базе больницы пункта временного пребывания пациентов из отдаленных населенных пунктов. В таком пункте могут быть размещены кровати, необходимая бытовая техника, туалет.

Глава региона оценил идею и поручил министерству здравоохранения опробовать такой подход на этой территории.

Напомним, согласно нацпроекту «Здравоохранение» к 2024 году количество смертей в Пермском крае от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения. На сегодня в Прикамье от онкологии умирает 197 из 100 тыс. человек. Также в рамках реализации нацпроекта предстоит увеличить охват населения профилактическими медосмотрами – с 40 до 70%. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в частности онкопатологий.

© «Вечерние Ведомости»

 


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