С 1 июля пермские филиалы МФЦ перейдут на летний режим работы

19:12 | 24.06.2019

По субботам прием граждан сократится на два часа.



С начала июля в Перми изменится режим работы отделений «Мои документы». По субботам посетители будут иметь возможность обратиться в МФЦ с 9:00 до 17:00. В остальные дни – с понедельника по пятницу – график приема останется неизменным (с 8:00 до 20:00).



Отметим, что в краевой столице расположено восемь филиалов «Мои документы». Помимо этого, жители Перми могут обратиться за получением госуслуг в структурные подразделения многофункционального центра, расположенные на площадках коммерческих организаций. В частности, в Перми «окна» МФЦ работают в банке «УРАЛСИБ» (ул. Пермская, 43), агентствах недвижимости «Перспектива» (ул. Ленина, 92) и «Альфа» (ул. Попова, 23). Представителей деловых кругов специалисты МФЦ ждут в центре оказания услуг «Мой бизнес» (ул. Окулова, 75/1), а также в отделении, созданном на базе банка «Урал ФД» (ул. Ленина, 64).



Уточнить график работы филиалов «Мои документы» можно на сайте учреждения http://mfc-perm.ru/, а также по тел. 8 800 555 05 53.