Пермь: новости дня
17:06 | 24.06.2019
В селе Березовка в 2020 году обновят стадион
Глава Пермского края посетил стадион села Березовка, который планируется реконструировать уже в этом году. Как сообщила начальник управления образования администрации Березовского муниципального района Светлана Мезенцева, в конце июля предполагается заключить контракт. «В следующем году ученики соседней школы и жители села смогут заниматься на современном стадионе. Мы уложим искусственное покрытие на футбольном поле, прорезиненные дорожки, устроим площадки для волейбола и баскетбола, поставим тренажеры», – рассказала Светлана Мезенцева. В результате жители Березовки получат полноценное общественное пространство, где каждый сможет найти занятие по своим интересам.
Стадион – важный объект социальной инфраструктуры. Он единственный в селе, именно на нем проходят все праздники. Планируется, что после реконструкции здесь будут проводиться и районные, и краевые спортивные мероприятия. Общая стоимость работ – 27 млн рублей. Средства будут направлены из краевого (17,5 млн рублей) и местного (9,5 млн) бюджетов.
По словам губернатора Максима Решетникова, необходимо обеспечить свободный доступ к спортивной инфраструктуре, чтобы приходить сюда могли все желающие, а также отремонтировать раздевалки. Глава региона заострил внимание на необходимости более качественного освещения: «Важно, чтобы не только дорожки подсвечивались в вечернее время, но и поле тоже хорошо освещалось».
Напомним, в Прикамье ведется активная работа по вовлечению жителей в занятия массовыми видами спорта. Согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель региона должен заниматься спортом три раза в неделю.
Отметим, в Пермском крае продолжается развитие спортивной инфраструктуры. Строятся новые спортивные площадки: в 2018 году их было оборудовано более 60, в 2019-м появится более 100. В целом до 2021 года на системные программы развития спорта в краевом бюджете предусмотрено свыше 5,1 млрд рублей.
Также губернатор осмотрел Татьянин сквер, который находится в самом центре поселения и соединяет его старую и новую части. Ежедневно сквер посещают более 3 тыс. человек.
Сквер благоустроили в прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь расширили центральную аллею (теперь она почти 2 метра), отремонтировали пешеходные дорожки, провели освещение и построили просторную беседку, а также установили новые скамейки и урны. Кроме того, группа инициативных жителей Березовки провела четыре субботника, во время которых очистила общественную территорию площадью почти 12 тыс. квадратных метров от мусора, привела в порядок старые кустарники и высадила 120 новых.
Как сообщили в министерстве ЖКХ, работы по благоустройству Татьянина сквера завершились осенью 2018 года, однако объект был принят общественной комиссией только в июне этого года. При этом к подрядчику (ИП Антонов Л.В.) еще имеется ряд замечаний.
В 2019 году министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края приняло 94 заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в текущем году на благоустройство парков и дворов Прикамья будет направлено 1,3 млрд рублей: 332 млн рублей – из краевого бюджета, 174 млн – из муниципальных и 806 млн – из федерального. По сравнению с прошлым годом объемы финансирования увеличились почти на 400 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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