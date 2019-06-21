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Пермь: новости дня


04:35 | 23.06.2019

В Прикамье с начала года состоялось около 400 ярмарок

В Пермском крае продолжают работать ярмарки выходного дня. Как сообщает региональный минпром, в ближайшие две недели ярмарки пройдут в краевой столице и 17 муниципальных образованиях: Березниках, Соликамске, Лысьве, Губахе, ЗАТО Звездный, а также в Александровском, Березовском, Горнозаводском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Нытвенском, Октябрьском, Оханском, Суксунском, Уинском и Чернушинском районах.

Всего за первое полугодие 2019 года в Перми состоялось 24 ярмарки выходного дня, по всему Прикамью – порядка 400. В целом до конца года в территориях региона запланировано до 1200 ярмарочных мероприятий.

Ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал, что в последние годы ярмарочная торговля в Прикамье активно развивается. «Зачастую для местных фермеров становится проблемой, где реализовать свою продукцию, а для жителей крупных населенных пунктов – где ее купить. Проведение ярмарок решает эти вопросы, поэтому во всех крупных городах края ярмарки должны проводиться регулярно», – подчеркнул губернатор.

Посетители ярмарок выходного дня могут приобрести качественные товары местных производителей по приемлемым ценам. Фермерами представлен широкий ассортимент продукции: мясные деликатесы и колбасные изделия, разнообразная молочная продукция, мед и чай разных сортов, украшения ручной работы, а также дачный инвентарь и саженцы садовых растений. Кроме того, для гостей организована развлекательная программа: звучат народные инструменты и старинные песни, а творческие коллективы водят хороводы.

В Перми ближайшая ярмарка пройдет 28-29 июня на ул. Крупской, 42. Режим работы ярмарок – с 10:00 до 18:00.

© «Вечерние Ведомости»

 


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