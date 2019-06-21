Маленьких пермяков приглашают на зумбу

04:34 | 23.06.2019

Бесплатные тренировки для детей проходят на Садовом. Маленьких пермяков ждут на Аллее журналистов (напротив ТЦ «Карнавал» по ул. Уинской, 8а) по средам в 19:00.



Как подчеркивают в администрации Мотовилихинского района, с детства приучив ребенка получать удовольствие от движения, можно уберечь его от множества проблем, связанных с малоподвижным образом жизни.



Этим летом тренировки на Аллее журналистов будут посвящены популярному направлению Zumba Kids – это зумба для самых юных. Она включает элементы сальсы, рэггетона и хип-хопа, при этом движения просты и доступны каждому.