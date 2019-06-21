Пермь: новости дня
04:34 | 23.06.2019
Маленьких пермяков приглашают на зумбу
Как подчеркивают в администрации Мотовилихинского района, с детства приучив ребенка получать удовольствие от движения, можно уберечь его от множества проблем, связанных с малоподвижным образом жизни.
Этим летом тренировки на Аллее журналистов будут посвящены популярному направлению Zumba Kids – это зумба для самых юных. Она включает элементы сальсы, рэггетона и хип-хопа, при этом движения просты и доступны каждому.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
04:35 | 23.06.2019
В Прикамье с начала года состоялось около 400 ярмарок
04:34 | 23.06.2019
Маленьких пермяков приглашают на зумбу
20:02 | 22.06.2019
«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»
16:45 | 22.06.2019
В Екатеринбурге горят склады на Сортировке
16:28 | 22.06.2019
Поиски идут с апреля: в Екатеринбурге пропал несовершеннолетний
15:55 | 22.06.2019
В Нейво-Рудянке сгорел частный жилой дом
14:03 | 22.06.2019
Инспекторы свердловской рыбоохраны задержали мужчину, поймавшего двух толстолобиков
13:13 | 22.06.2019
МУП «Екатеринбургэнерго» судится с операторами связи из-за кабеля на улице Вайнера
13:00 | 22.06.2019
В Екатеринбурге неизвестный на полной скорости влетел в остановку и скрылся с места ДТП
09:16 | 22.06.2019
Сегодня рано утром в коллективном саду в Ревде загорелась баня
21:32 | 21.06.2019
В Екатеринбурге в квартире на Куйбышева загорелся балкон
20:10 | 21.06.2019
Депутат Госдумы принял участие в памятных мероприятиях в Челябинске
19:57 | 21.06.2019
«Это потрясающий день»: в Екатеринбурге ветераны приняли участие в путешествии на яхтах и катерах
18:29 | 21.06.2019
В Екатеринбурге уже несколько дней разыскивают мужчину
17:58 | 21.06.2019
Игорь Сапко: При реализации нацпроектов нужна консолидированная работа всех уровней власти
17:51 | 21.06.2019
ЕГЭ в Прикамье на 100 баллов сдали уже почти 100 выпускников
17:36 | 21.06.2019
В Перми отметят День молодежи
17:27 | 21.06.2019
Стало известно время начала строительства Ледовой арены в Екатеринбурге
17:15 | 21.06.2019
Представитель свердловского СКР принял участие в выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних
17:06 | 21.06.2019
Телефонные мошенники «развели» жительницу Екатеринбурга на полмиллиона рублей, представившись службой безопасности Сбербанка
16:53 | 21.06.2019
Мусульмане восстановят старинный особняк в центре Екатеринбурга
16:52 | 21.06.2019
В Перми начинается регистрация карт МИР в качестве льготных проездных
16:32 | 21.06.2019
Свердловских предпринимателей предупредили о мошенниках
16:24 | 21.06.2019
Энергетики «Т Плюс» проверят надежность теплосетей в трех районах Перми
16:18 | 21.06.2019
Депутат гордумы предлагает сформировать список ключевых показателей для Высокинского
15:59 | 21.06.2019
Зауральские полицейские задержали «черного лесоруба»