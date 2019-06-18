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Пермь: новости дня


17:51 | 21.06.2019

ЕГЭ в Прикамье на 100 баллов сдали уже почти 100 выпускников

20 июня на заседании краевого правительства были объявлены предварительные результаты Единого государственного экзамена. Выпускникам уже известны свои баллы по географии, литературе, базовой и профильной математике, истории, химии, русскому языку и физике.

В общей сложности в Пермском крае ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 96 человек. Наибольшее количество стобалльников традиционно по русскому языку – 49 человек. Химию на максимальный балл написали 13 выпускников, профильную математику – 10, географию – 9. По литературе 100 баллов набрали 6 человек, столько же – по физике. Трое будущих абитуриентов получили заветные «100» по истории.

По остальным предметам – иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский), обществознанию, биологии, информатике и ИКТ – результаты станут известны до 27 июня.

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, результаты ЕГЭ, которые известны на данный момент, в целом остались на уровне прошлогодних. «Предварительные результаты экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ. Небольшой прирост среднего балла отмечается по профильной математике, он вырос чуть более чем на 3 балла по сравнению с 2018 годом. Это отражает рост популярности среди абитуриентов естественнонаучных и инженерных специальностей», – пояснила министр.

Также Раиса Кассина отметила, что на результатах экзамена начинает сказываться совместная работа с Рособрнадзором по подведению итогов оценочных процедур. На основе анализа результатов ЕГЭ, НИКО, ВПР выявляются типичные проблемы в подготовке учащихся, перестраивается учебный процесс, осуществляется адресное повышение квалификации учителей, ведется работа со слабыми школами.

Напомним, в этом году в Прикамье Единый госэкзамен сдают 13 тыс. человек. Основной экзаменационный период продлится до 1 июля. На данный момент испытания по всем предметам уже завершились, и с понедельника стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ. Написать экзамены в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие ЕГЭ по уважительной причине (подтвержденной документально), а также школьники, не набравшие минимальный балл по одному из двух обязательных для получения аттестата предметов – русскому или математике.

© «Вечерние Ведомости»

 


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