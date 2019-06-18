ЕГЭ в Прикамье на 100 баллов сдали уже почти 100 выпускников

17:51 | 21.06.2019

20 июня на заседании краевого правительства были объявлены предварительные результаты Единого государственного экзамена. Выпускникам уже известны свои баллы по географии, литературе, базовой и профильной математике, истории, химии, русскому языку и физике.



В общей сложности в Пермском крае ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 96 человек. Наибольшее количество стобалльников традиционно по русскому языку – 49 человек. Химию на максимальный балл написали 13 выпускников, профильную математику – 10, географию – 9. По литературе 100 баллов набрали 6 человек, столько же – по физике. Трое будущих абитуриентов получили заветные «100» по истории.



По остальным предметам – иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский), обществознанию, биологии, информатике и ИКТ – результаты станут известны до 27 июня.



По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, результаты ЕГЭ, которые известны на данный момент, в целом остались на уровне прошлогодних. «Предварительные результаты экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ. Небольшой прирост среднего балла отмечается по профильной математике, он вырос чуть более чем на 3 балла по сравнению с 2018 годом. Это отражает рост популярности среди абитуриентов естественнонаучных и инженерных специальностей», – пояснила министр.



Также Раиса Кассина отметила, что на результатах экзамена начинает сказываться совместная работа с Рособрнадзором по подведению итогов оценочных процедур. На основе анализа результатов ЕГЭ, НИКО, ВПР выявляются типичные проблемы в подготовке учащихся, перестраивается учебный процесс, осуществляется адресное повышение квалификации учителей, ведется работа со слабыми школами.



Напомним, в этом году в Прикамье Единый госэкзамен сдают 13 тыс. человек. Основной экзаменационный период продлится до 1 июля. На данный момент испытания по всем предметам уже завершились, и с понедельника стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ. Написать экзамены в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие ЕГЭ по уважительной причине (подтвержденной документально), а также школьники, не набравшие минимальный балл по одному из двух обязательных для получения аттестата предметов – русскому или математике.