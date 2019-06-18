Пермь: новости дня
17:04 | 21.06.2019
Пермские кулинары защитят честь региона на всероссийском конкурсе Chef a la Russe
Отбор был проведен среди участников номинации «Национальный обед». Она отражает местный колорит участников, участники конкурса готовят блюда преимущественно из продуктов, представленных на их родной территории. Команда победителей из города Оренбурга представила жюри закуску из судака с икрой палтуса и соусом с красной икрой, основным блюдом подана баранина с опятами, брусникой и куриной печенью, а на десерт хрустящая тарталетка, наполненная кремом из фундука и соленой карамели, дополненная кнелью из пюре киви. Второе место заняла команда из города Каменск-Уральского, а третье место досталось команде из города Перми. Все три команды призеров в 2020 году примут участие во всероссийском этапе конкурса Chef a la Russe.
Главным судьей фестиваля выступил Виктор Беляев, президент Ассоциации кулинаров России, заслуженный работник торговли РФ, который отметил, что в Пермском крае развивается поддержка талантливых кулинаров, а также местных товаропроизводителей, так, например, основной ингредиент блюда для участия в конкурсе «Гран-при» – перепела местных фермеров.
«Сам по себе уровень развития индустрии питания и кулинарии в Пермском крае растет год от года. Это происходит в том числе благодаря поддержке региональной власти, которая помогает Ассоциации кулинаров проводить подобные конкурсы, вывозить пермских поваров на всероссийские конкурсы, например, Chef a la Russe. Также в Пермском крае трудятся порядка 20 поваров-судей международного уровня и существует преемственность поколений, это очень важно. Мне очень нравится у вас в регионе, потому что региональная кулинария – более самостоятельная и самобытная, оттого она креативная и очень вкусная. Именно в регионах заложен успех столичной кулинарии», – отметил Виктор Беляев.
Заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, начальник управления потребительского рынка и лицензирования Владислав Тонков подчеркнул, что конкурс направлен на поддержку местных специалистов в области кулинарии и популяризацию профессии специалиста общественного питания среди молодежи и профессионалов Пермского края. Владислав Тонков также отметил, что в этом году был увеличен призовой фонд номинации «Гран-при» с 50 тысяч до 80 тысяч рублей, чтобы обеспечить прохождение стажировки победителем конкурса на самом высоком уровне.
Победитель конкурса «Гран-при» пермяк Евгений Сыропятов приготовил авторское блюдо, которое покорило жюри не только креативным внешним видом, но и потрясающими вкусовыми сочетаниями: «Суфле из перепелки с печеной грушей и луковым мармеладом». Блюдо приготовлено в двух текстурах: грудка измельчена в суфле, а ножки обжарены и поданы в черной панировке. По условиям конкурса необходимо подготовить два вида гарнира и соуса, Евгений подал свое блюдо с кремом из тыквы и гарниром из пшена с добавлением печеного яблока и кедрового ореха. Помимо тыквы и орехов, широко представленных на пермской земле, блюдо сопровождалось соусами из печеного перца и соусом демиглас.
Сюрпризом фестиваля также стала церемония присвоения звания и вручения ордена кавалера «Знака достоинства» Национальной ассоциации кулинаров России Евгению Попову из Перми. Виктор Беляев отметил огромный вклад и профессиональный рост Евгения как шеф-повара.
© «Вечерние Ведомости»
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