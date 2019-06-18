Пермь: новости дня
18:50 | 20.06.2019
В Прикамье за прошедший год снизилось число обращений о нарушениях прав ребенка
Как напомнил губернатор Максим Решетников, в прошлом году по указу президента РФ Владимира Путина в стране стартовало Десятилетие детства. В Прикамье был утвержден план его реализации.
«Среди ключевых направлений, конечно, забота о здоровье детей. В регионе стартовала программа строительства детских поликлиник. Пять объектов в Перми, три – в территориях. В Соликамске уже ввели объект, по всем остальным идет активное строительство», – отметил губернатор.
Кроме того, в региональном плане по реализации Десятилетия детства предусмотрено увеличение количества детей, которые должны будут пройти медосмотр. Не менее важными направлениями являются доступное и качественное образование, безопасность детей, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание планируется обратить на доступность образования и спорта для детей с особенностями здоровья.
Как рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, в 2018 году в адрес детского омбудсмена поступило 2405 обращений, что на 4% меньше по сравнению с 2017 годом. Из них 64 обращения поступили от детей. Права восстановлены в 100% случаев.
Важным итогом 2018 года, по словам омбудсмена, является выполнение большей части рекомендаций, озвученных в прошлогоднем отчете. «Практически в полном объеме исполнена рекомендация в части организации двухразового горячего питания в образовательных школах, – подчеркнула Светлана Денисова. – Запущен электронный регистр детей с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, и полностью решен вопрос по обеспечению их специализированным питанием».
Как отметила Светлана Денисова, каждый пятый житель Прикамья является ребенком, именно поэтому благополучию детей необходимо уделять особое внимание. «При внимательном и чутком отношении не только к своим детям, но и к их окружению многие проблемы детского неблагополучия можно решить», – отметила омбудсмен.
По словам заместителя председателя краевого правительства Татьяны Абдуллиной, для этого в регионе выстраивается информационная система, которая будет учитывать и мониторинг социальных сетей, оказывается психологическая помощь. С нового учебного года к системе планируется подключить более 900 учреждений образования, в том числе среднего профессионального, детских поликлиник.
Также во время заседания правительства обсудили акцию «Подарок новорожденному», которая реализуется в крае с 1 июня. По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, до 18 июня текущего года в краевых органах ЗАГС вручено уже 4,8 тысячи подарков. Также он отметил, что в краевые ЗАГСы поступило 12,6 тыс. подарков, оставшиеся 14,4 тыс. планируется поставить до 15 июля. По предварительным подсчетам минсоца, в 2019 году в Прикамье родится 27 тыс. малышей.
С 2018 года в Прикамье действует институт общественных помощников при Уполномоченном по правам ребенка. В частности, в сентябре прошлого года был создан Детский общественный совет, в состав которого входит 20 детей в возрасте от 15 до 18 лет из девяти территорий края. В конце года был основан Совет отцов Прикамья, в котором состоит 10 человек из Перми, Кунгура, Чусового, ЗАТО Звездный, поселков Гайны, Ильинский и Карагайского муниципального района.
© «Вечерние Ведомости»
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