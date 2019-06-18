Налоговая служба Прикамья обозначила приоритеты своей работы

17:52 | 20.06.2019

С информацией о деятельности Управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю на пленарном заседании Законодательного собрания выступила ее руководитель Чулпан Госсамова.



Глава ведомства представила основные результаты деятельности в отчетном финансовом году, а также итоги по обеспечению урегулирования налоговой задолженности и участия в процедурах банкротства.



В 2018 году налоговыми органами обеспечено увеличение поступлений в консолидированный бюджет Пермского края. Темп роста к уровню 2017 года составляет 110,7 процента. Такая положительная динамика наблюдается по поступлению всех видов налога.



По данным ведомства, увеличивается поступление налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Пермского края. Ежегодный прирост составляет 18%. Положительную динамику показывает и сбор налогов на доходы с физических лиц. Рост поступлений НДФЛ составил за 2018 год 45,1 млрд рублей, что на 9,2% выше аналогичного периода 2016 года.



Особое внимание в докладе Чулпан Госсамовой было уделено применению цифровых технологий в работе налогового органа. В Пермском крае активно применяется информационная система «Налог-3», электронные сервисы, облачная регистрация и учет налогоплательщиков, в режиме онлайн проходит передача данных о кассовых операциях. Онлайн-кассы применяются как для объектов крупной торговли, так и для представителей малой торговли. К 2021 году планируется перевести на данный вид контроля самозанятых – продавцов своих товаров или услуг без наемных работников.



Депутаты отметили тщательную проработку представленной им информации, задали интересующие избирателей вопросы.



Председатель краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул значимость такого взаимодействия законодательного органа с федеральным ведомством, отметил высокую эффективность контрольной работы, снижение сумм задолженности по налоговым платежам, повышение качества предоставления государственных услуг ФНС России. «Пермский край активно развивается, меняется федеральное и региональное законодательство по налогообложению. Приоритетной задачей налоговых органов остается обеспечение доходной части бюджетов всех уровней. Для нас также важно расставлять приоритеты в налоговых вопросах, чтобы иметь полное представление о финансовых перспективах края», - отметил Валерий Сухих.