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18:21 | 19.06.2019
В пермском МФЦ прошла олимпиада «Профессионал госуслуг»
Основной целью профсостязаний является стимулирование сотрудников многофункциональных центров к повышению квалификации, улучшению качества и эффективности работы.
«Одной из приоритетных задач центров «Мои документы» Пермского края является повышение качества обслуживания заявителей. Олимпиада знаний – это возможность увидеть объективную картину профессиональных компетенций специалистов, понять, где есть недоработки. Все это в конечном счете способствует совершенствованию всей системы предоставления госуслуг», - говорит начальник управления координации деятельности ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова.
Принять участие в олимпиаде мог практически любой работник учреждения – от специалиста до руководителя филиала. Всего на конкурс подали заявки 117 сотрудников из 28 отделений МФЦ Пермского края.
Первый этап профсостязаний проходил с 24 по 31 мая 2019 года и заключался в написании теста. Второй предполагал решение практических заданий, касающихся деятельности центров «Мои документы».
В итоге победа в олимпиаде профессионалов госуслуг досталась главному специалисту филиала «Кунгурский» Ольге Порываевой. Второе место, уступив всего 5 баллов, заняла Варвара Машанова, эксперт МФЦ «Свердловский-2». Третье – Дарина Рубцова, ведущий специалист отделения «Индустриальный-2». Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.
Напомним, в 2019 году краевой МФЦ стал одной из пилотных площадок для реализации федерального проекта «Бережливый многофункциональный центр» (проект разработан департаментом государственного управления Минэкономразвития России совместно с корпорацией «Росатом»). Основная его задача - повысить качество и скорость обслуживания заявителей в многофункциональных центрах. За первые пять месяцев 2019 года сотрудники МФЦ Пермского края оказали более 1 млн 447 тыс. услуг - на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом среднее время ожидания снизилось на 57,4% - в настоящее время жители проводят в очереди около 5,45 минуты. Более 99,34% заявителей положительно оценивают качество предоставления услуг и удовлетворены обслуживанием в многофункциональных центрах.
© «Вечерние Ведомости»
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